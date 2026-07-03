Giá cà phê Arabica xóa sạch mức tăng do hoạt động chốt lời và thanh lý

Giá cà phê hôm nay 3/7

Ngày 3/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng nhẹ thêm 0,3% (12 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 3.970 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 0,32% (12 USD/tấn), đạt 3.783 USD/tấn, trong khi hợp đồng giao tháng 11 /2026 tăng 0,51% (19 USD/tấn), lên 3.745 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm mạnh 2,67% (8,65 US cent/pound), xuống còn 315,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,81% (8,7 US cent/pound), đạt 301,2 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,9% (8,55 US cent/pound), còn 286,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 92.600 - 93.000 đồng/kg, tăng tiếp 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông có giá thu mua cà phê chạm mốc 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cũng ở mức 93.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện đang được giao dịch ở mức 92.600 đồng/kg.

Giữa tháng 6/2026, giá cà phê nội địa tăng theo giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới. Nguồn cung trong nước giảm dần, trong khi người dân có tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn, khiến lượng cà phê đưa ra thị trường hạn chế. Cùng với đó, lo ngại về thời tiết bất lợi tại các vùng sản xuất lớn cũng góp phần hỗ trợ đà tăng giá. Ngày 18/6/2026, giá cà phê tại các tỉnh Tây nguyên tăng từ 2.200 – 2.600 đồng/kg so với ngày 01/6/2026, dao động trong khoảng 89.400 - 89.600 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6 năm 2026 đạt 58,0 nghìn tấn, trị giá 268,6 triệu USD, tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 14,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế tính từ đầu năm nay đến ngày 15/6/2026, xuất khẩu cà phê đạt 985,7 nghìn tấn, trị giá gần 4,5 tỷ USD, tăng 11,8% về lượng nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam

Trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tập trung vào cà phê Robusta, chiếm tới 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỷ trọng cà phê chế biến tăng lên 17,9% cho thấy xu hướng tích cực trong việc nâng cao giá trị gia tăng và giảm dần xuất khẩu nguyên liệu thô. Mặc dù cà phê Arabica và cà phê Excelsa còn chiếm tỷ trọng thấp, đặc biệt Excelsa chỉ đạt 0,06%, song mức tăng trưởng của nhóm hàng này cho thấy dư địa phát triển các chủng loại cà phê có giá trị gia tăng cao, góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất khẩu trong thời gian tới.

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam