Giá cà phê Arabica tăng mạnh do mưa lớn tại Brazil làm chậm tiến độ thu hoạch

Giá cà phê hôm nay 30/6

Ngày 30/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,47% (56 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.761 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tiếp tục giảm 1,74% (63 USD/tấn), đạt 3.564 USD/tấn.

trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 đảo chiều tăng 1,52% (4,35 US cent/pound), lên mức 291,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,68% (4,6 US cent/pound), đạt 277,8 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ở mức 89.400 - 90.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu giá thu mua ở mức 90.000 đồng/kg. Theo sau là Gia Lai và Đắk Lắk, cùng ghi nhận mức giá 89.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức 89.400 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, giữa tháng 6, giá cà phê nội địa tăng theo giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới. Nguồn cung trong nước giảm dần, trong khi người dân có tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn, khiến lượng cà phê đưa ra thị trường hạn chế.

Cùng với đó, lo ngại về thời tiết bất lợi tại các vùng sản xuất lớn cũng góp phần hỗ trợ đà tăng giá. Ngày 18/6, giá cà phê tại các tỉnh Tây nguyên tăng từ 2.200 – 2.600 đồng/kg so với ngày 1/6, dao động trong khoảng 89.400 - 89.600 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Những ngày giữa tháng 6, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại do lo ngại nguồn cung ngắn hạn gián đoạn và tồn kho ở mức thấp. Tại Brazil, mưa lớn đúng thời điểm thu hoạch đã làm chậm tiến độ thu hái tại một số vùng sản xuất trọng điểm.

Tính đến giữa tháng 6, tiến độ thu hoạch của một hợp tác xã cà phê lớn tại nước này mới đạt 15,8% sản lượng, mức thấp nhất trong 4 năm gần đây.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta được hỗ trợ bởi lo ngại thời tiết bất lợi tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam và Indonesia.

Hiện tượng El Niño có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn tại các vùng sản xuất chủ chốt. Bên cạnh đó, tồn kho cà phê trên sàn ICE duy trì ở mức thấp cũng góp phần hỗ trợ giá.

Tính đến ngày 16/6, tồn kho Arabica giảm còn 396.957 bao, mức thấp nhất trong 7 tháng; trong khi tồn kho Robusta đạt khoảng 3.991 lô.

Về nhu cầu, cà phê Robusta vẫn nhận được tín hiệu tích cực nhờ nhu cầu ổn định từ ngành cà phê hòa tan và hoạt động phối trộn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nâng dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025 lên 31,7 triệu bao, trong đó cà phê Robusta đạt khoảng 30,5 triệu bao, nhưng thông tin này chưa tạo áp lực giảm giá do thị trường vẫn chịu tác động bởi rủi ro thời tiết, tiến độ thu hoạch tại Brazil và tình trạng tồn kho thấp.

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/6, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7 và tháng 9 tăng lần lượt 5,9% và 8,2% so với ngày 1/6, lên mức 3.680 USD/tấn và 3.622 USD/tấn.