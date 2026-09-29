Gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, giá lúa tươi đi ngang do giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay 29/9

Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 29/9 nhìn chung ít biến động. Giá một số loại gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu tăng nhẹ, trong khi giá lúa tươi đi ngang do giao dịch chậm.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, trong ngày 29/9, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 và IR 504 cùng tăng 50 đồng/kg. Các loại gạo nguyên liệu khác như OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8, OM 380 và Sóc thơm cơ bản ổn định.

Trong khi đó, giá lúa tươi không ghi nhận thay đổi. Đài Thơm 8 tiếp tục thuộc nhóm có giá cao, còn OM 18 và OM 5451 duy trì mặt bằng ổn định. Giao dịch tại nhiều địa phương trong khu vực nhìn chung chậm.

Tại Cà Mau, nguồn lúa Hè Thu còn ít, trong khi tại Cần Thơ, lúa mới giao dịch chậm. Ở An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long, hoạt động mua bán cũng chưa sôi động, giá lúa tương đối vững.

Thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp giữa nguồn cung Hè Thu và Thu Đông. Việc lượng lúa Hè Thu giảm dần tạo điều kiện giữ giá, nhưng nguồn cung Thu Đông tăng lên sẽ giúp bổ sung hàng hóa cho thị trường và hạn chế khả năng giá lúa tăng mạnh trong ngắn hạn.

Ở thị trường bán lẻ, giá gạo tiếp tục ổn định. Nhóm gạo thơm, đặc sản có giá cao hơn các loại gạo phổ thông, trong khi phân khúc nếp và phụ phẩm cũng chưa ghi nhận biến động đáng kể.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo có sự phân hóa giữa các chủng loại và nguồn cung. Giá chào bán một số loại gạo Việt Nam giảm, trong khi một số sản phẩm của Ấn Độ tăng nhẹ. Gạo Thái Lan và Pakistan cũng có điều chỉnh giảm ở một số phân khúc.

Diễn biến này cho thấy cạnh tranh về giá giữa các nước xuất khẩu tiếp tục diễn ra. Trong bối cảnh nguồn cung từ nhiều nước vẫn hiện diện trên thị trường, biến động giá quốc tế có thể ảnh hưởng đến khả năng ký kết đơn hàng và hoạt động thu mua nguyên liệu trong nước.

Đối với Việt Nam, giá gạo xuất khẩu giảm ở một số chủng loại có thể khiến doanh nghiệp thận trọng hơn trong việc nâng giá mua nguyên liệu. Tuy nhiên, việc giá CL 555 và IR 504 tăng trong ngày cho thấy nhu cầu thu mua tại một số phân khúc vẫn được duy trì.

Trong những ngày cuối tháng 9, thị trường lúa gạo nhiều khả năng tiếp tục biến động trong biên độ hẹp. Diễn biến nguồn cung lúa Thu Đông, sức mua của các nhà máy và tình hình đơn hàng xuất khẩu sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới.

Giá một số loại gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu tăng nhẹ, trong khi giá lúa tươi đi ngang do giao dịch chậm.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo, trị giá 2,9 tỷ USD, giảm 6,3% về lượng và 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là khu vực tiêu thụ gạo chủ lực của Việt Nam. Philippines đứng đầu với thị phần 43,2%, tiếp đến là Trung Quốc và Ghana, lần lượt chiếm 18,4% và 11%.

Theo số liệu mới nhất của Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), tổng lượng gạo nhập khẩu tính đến cuối tháng 8 đạt 3,67 triệu tấn, tăng so với mức 2,95 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, con số này đã vượt hơn 8% so với tổng lượng gạo nhập khẩu ở mức 3,39 triệu tấn của cả năm ngoái, theo BPI.

Tính đến ngày 3/9, Việt Nam vẫn là nguồn cung gạo lớn nhất cho Philippines, chiếm 72% tổng lượng nhập khẩu, tương đương 2,65 triệu tấn.

Ngoài ra, nước này còn nhập khẩu gạo từ Thái Lan (435.002 tấn), Myanmar (325.666 tấn), Pakistan (152.128 tấn) và Campuchia (96.715 tấn).

Thách thức của gạo Việt Nam hiện đến từ sự trở lại mạnh mẽ của nguồn cung quốc tế.

Ấn Độ tiếp tục đóng vai trò đặc biệt lớn đối với thị trường gạo toàn cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này xuất khẩu khoảng 12,27 triệu tấn gạo, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn cung lớn từ Ấn Độ tạo sức ép lên giá gạo thế giới, đặc biệt ở các thị trường nhạy cảm về giá tại châu Á và châu Phi.

Ngoài Ấn Độ, gạo Việt còn phải cạnh tranh với Thái Lan, Pakistan và những quốc gia xuất khẩu khác.

Điều đó khiến chiến lược cạnh tranh đơn thuần bằng giá ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nếu giảm giá để giành hợp đồng, doanh nghiệp có thể duy trì được sản lượng nhưng biên lợi nhuận giảm, đồng thời tạo sức ép ngược trở lại giá lúa của nông dân.

Trong bối cảnh mới, nâng chất lượng được xem là giải pháp quan trọng để giữ khách hàng và mở rộng thị trường.

Theo báo cáo tháng 8 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản lượng gạo thế giới niên vụ 2026 - 2027 được dự báo đạt khoảng 553,1 triệu tấn, giảm 1,9% so với ước tính đã điều chỉnh của niên vụ 2025 - 2026. Trong khi đó, tiêu thụ gạo thế giới được dự báo đạt 559 triệu tấn, tăng 0,5% so với niên vụ trước và được điều chỉnh tăng 0,8 triệu tấn so với dự báo tháng 7.

Trong những ngày tới, nguồn cung lúa Hè Thu giảm dần có thể giúp hạn chế áp lực giảm giá tại vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, giao dịch hiện vẫn chậm và lượng mua của thương lái, nhà máy chưa tăng đáng kể, do đó khả năng giá lúa tăng mạnh trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng.