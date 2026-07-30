Gạo nguyên liệu vẫn tăng nhẹ hôm nay, lúa tươi ổn định

Giá lúa gạo hôm nay 30/7

Giá lúa gạo hôm nay ngày 30/7/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, trong đó một số chủng loại gạo nguyên liệu xuất khẩu ghi nhận tăng nhẹ, trong khi giá lúa tươi tiếp tục giữ ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và khu vực châu Á duy trì đi ngang trong bối cảnh giao dịch thận trọng.

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) cập nhật từ các địa phương cho biết, thị trường lúa gạo toàn cầu hiện vẫn chịu tác động từ chi phí năng lượng và logistics ở mức cao, khiến hoạt động mua bán diễn ra chậm, cung – cầu chưa có nhiều biến động rõ rệt.

Tại thị trường trong nước, giao dịch lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khá trầm lắng. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu trong ngày có xu hướng tăng nhẹ từ 100 – 150 đồng/kg ở một số chủng loại.

Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 tăng khoảng 150 đồng/kg, dao động ở mức 9.650 – 9.800 đồng/kg. Gạo CL 555 tăng nhẹ 100 đồng/kg, lên mức 9.800 – 9.900 đồng/kg. Các mặt hàng khác như OM 5451 giữ quanh mức 9.300 – 9.650 đồng/kg, OM 18 dao động 8.700 – 8.850 đồng/kg, Đài Thơm 8 ở mức 9.200 – 9.400 đồng/kg. Gạo OM 380 và Sóc Thơm tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn, khoảng 7.500 – 7.600 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, giá tấm thơm tăng nhẹ khoảng 50 đồng/kg, dao động 8.550 – 8.700 đồng/kg, trong khi giá cám ổn định trong khoảng 7.850 – 8.100 đồng/kg.

Ghi nhận tại các địa phương cho thấy lượng hàng về ít, giao dịch mua bán chậm. Tại An Giang, Đồng Tháp (Lấp Vò, An Cư), thị trường duy trì trạng thái trầm lắng, giá gạo các loại ít biến động, một số mặt hàng chất lượng cao vẫn neo ở mức cao.

Ở kênh bán lẻ, giá gạo giữ ổn định so với hôm qua. Gạo Nàng Nhen tiếp tục ở mức cao nhất khoảng 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine 17.000 – 18.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 15.000 – 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi hôm nay không ghi nhận biến động đáng kể. Lúa IR 50404 dao động 6.000 – 6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 6.850 – 7.000 đồng/kg; OM 5451 từ 6.200 – 6.400 đồng/kg; OM 18 khoảng 6.800 – 7.000 đồng/kg; OM 34 ở mức 6.100 – 6.300 đồng/kg.

Tại các địa phương như Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, giao dịch mua bán tiếp tục chậm, nông dân có xu hướng neo giá trong khi thương lái mua vào dè dặt.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm dao động 455 – 459 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 359 – 363 USD/tấn, trong khi gạo Jasmine được chào bán từ 546 – 550 USD/tấn.

Tại thị trường quốc tế, giá gạo Thái Lan giữ ở mức 455 – 459 USD/tấn đối với loại 5% tấm và 382 – 386 USD/tấn với loại 100% tấm. Trong khi đó, gạo Ấn Độ có giá thấp hơn, với gạo 5% tấm dao động 363 – 367 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 290 – 294 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường lúa gạo ngày 30/7 duy trì trạng thái ổn định, với xu hướng tăng nhẹ ở phân khúc gạo nguyên liệu, trong khi lúa tươi và giá xuất khẩu chưa có biến động đáng kể.

Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026-2027 đạt 537,2 triệu tấn, giảm 0,6 triệu tấn so với dự báo của tháng trước và thấp hơn khoảng 2% so với niên vụ 2025-2026. Ngược lại, tiêu thụ gạo toàn cầu dự kiến tăng thêm 1,6 triệu tấn so với dự báo trước, lên mức kỷ lục 542,8 triệu tấn.

Theo số liệu do Bộ Thương mại Ấn Độ công bố, xuất khẩu gạo của nước trong quý II năm nay (từ tháng 4 đến tháng 6) đạt 3,03 tỷ USD, tăng 4,36% so với cùng kỳ quý II/2025. Lượng dự trữ gạo và lúa mì hiện tại của chính phủ Ấn Độ đang ở mức kỷ lục 91,6 triệu tấn, giúp giảm thiểu bất kỳ sự thiếu hụt nào trong sản lượng ngũ cốc do rủi ro El Nino gây ra.

Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo khối lượng xuất khẩu trong năm nay có thể đạt 7,2 triệu tấn, tăng so với mục tiêu ban đầu là 7 triệu tấn. Đây được coi là một con số khả quan, mặc dù tổng xuất khẩu cả năm sẽ thấp hơn so với mức 7,9 triệu tấn của năm ngoái.

Lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong 6 tháng đầu năm đã tăng mạnh lên mức kỷ lục hơn 2,7 triệu tấn, do tác động từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu khiến chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao và những lo ngại về tác động của hiện tượng El Niño sắp xảy ra đối với sản lượng lúa trong nước.

Trong quý II, chỉ số giá gạo toàn cầu của FAO tăng khoảng 6,1%, chủ yếu do nguồn cung suy giảm theo mùa vụ trong khi nhu cầu nhập khẩu vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển và đầu vào tăng, cùng lo ngại El Niño ảnh hưởng đến sản lượng lúa, tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá gạo thế giới.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong quý II/2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2,74 triệu tấn, trị giá 1,3 tỷ USD, tăng 14% về lượng và 5,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 5 triệu tấn gạo, với kim ngạch 2,4 tỷ USD, tăng 6,5% về lượng nhưng giảm 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong tháng 6 tiếp tục tăng 4,3% so với tháng trước, lên 497 USD/tấn – mức cao nhất ghi nhận được trong 7 tháng qua, kể từ tháng 12/2025. Trong quý II, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt khoảng 477 USD/tấn, tăng 1,4% so với quý I nhưng vẫn giảm 7,2% so với quý II/2025.

Hiện nông dân ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu, mặc dù giá lúa có tăng so với vụ Đông Xuân nhưng bà con vẫn gặp khó khăn vì chi phí tăng, còn năng suất giảm.

Với sự xuất hiện của El Nino, nhu cầu nhập khẩu và giá gạo dự báo sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm nay. Theo USDA, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2026 dự báo đạt 8,1 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với dự báo trước đó và tương đương năm 2025.