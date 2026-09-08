Gạo nguyên liệu tiếp tục giảm nhẹ, nguồn lúa hàng hóa còn lại không nhiều

Giá lúa gạo hôm nay 8/9

Giá lúa gạo hôm nay (8/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ khi giá lúa tiếp tục ổn định, trong khi một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm 50 đồng/kg. Giao dịch trên thị trường nhìn chung chậm, nguồn lúa hàng hóa còn lại không nhiều.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật tại các địa phương, hoạt động mua bán lúa diễn ra khá trầm lắng. Ở Vĩnh Long, nguồn lúa còn ít trong khi sức mua chậm nên giá chưa có thay đổi. Tại An Giang, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, giao dịch cũng chưa sôi động, mặt bằng giá chủ yếu đi ngang. Riêng tại Đồng Tháp, thương lái mua vào thận trọng, trong khi nông dân vẫn có xu hướng giữ giá chào bán, khiến thị trường chưa ghi nhận biến động đáng kể.

Trong khi giá lúa tương đối ổn định, thị trường gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục yếu hơn. Giá gạo nguyên liệu IR 504 và CL 555 cùng giảm 50 đồng/kg, xuống 8.650 - 8.750 đồng/kg. Các mặt hàng khác như OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8, OM 380 và Sóc thơm cơ bản giữ giá. Diễn biến này cho thấy sức mua đối với gạo nguyên liệu vẫn chưa thực sự cải thiện, trong khi giao dịch trên thị trường nội địa khá thận trọng.

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo nhìn chung ổn định. Nhóm gạo thơm và gạo đặc sản tiếp tục duy trì mức giá cao, trong đó Nàng Nhen khoảng 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg và Nàng Hoa 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Jasmine phổ biến ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, còn gạo thường dao động 13.500 - 15.000 đồng/kg. Phân khúc nếp chưa ghi nhận biến động đáng chú ý.

Đối với phụ phẩm, giá tấm thơm dao động 8.650 - 8.750 đồng/kg, trong khi cám được giao dịch ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ngày 8/9 tiếp tục duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 534 - 538 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm ở mức 470 - 480 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm dao động 438 - 442 USD/tấn. Gạo thơm 100% tấm có giá 373 - 377 USD/tấn.Trên thị trường thế giới, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan dao động 453 - 457 USD/tấn, trong khi Pakistan ở mức 406 - 410 USD/tấn. Tại Ấn Độ, cùng chủng loại được chào bán thấp hơn, ở mức 364 - 368 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm đạt 370 - 374 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng 2026, xuất khẩu gạo ước đạt 6,03 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị ước đạt gần 2,91 tỷ USD, giảm 10,7%. Giá xuất khẩu bình quân ước đạt 481,5 USD/tấn, giảm 5,9%.Riêng tháng 7/2026, giá xuất khẩu bình quân đạt 511 USD/tấn, lần đầu tiên trong năm tăng so với cùng kỳ (tăng 5,8%), là tín hiệu tích cực cho các tháng cuối năm.

Dự báo cả năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3,94 tỷ USD, giảm khoảng 4% so với năm 2025, do giá xuất khẩu bình quân các tháng đầu năm ở mức thấp. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi giá từ tháng 7/2026 được kỳ vọng cải thiện kim ngạch các tháng cuối năm.

Trước những biến động tại các thị trường nhập khẩu lớn, Bộ Công Thương đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm giữ ổn định ngành hàng lúa gạo.

Trong đó, Philippines - thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam khẳng định không áp dụng lệnh tạm dừng nhập khẩu trong năm nay và tiếp tục nhập khẩu tăng dự trữ.

Trước việc Bộ Nông nghiệp Philippines khởi xướng điều tra sơ bộ tự vệ với sản phẩm gạo nhập khẩu, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan nước bạn đánh giá vụ việc khách quan và đặt trong tổng thể bối cảnh thị trường.

Phía Việt Nam cũng mong muốn Phiippines xem xét nâng cao hiệu quả thực thi chính sách như hạ thuế nhập khẩu gạo, tháo gỡ khó khăn trong việc cấp Giấy phép thông quan nhập khẩu an toàn và kiểm dịch thực vật.

Được biết, trong giai đoạn đầu năm, các thị trường truyền thống như Trung Quốc hay châu Phi đã nhập đủ hàng và đang chờ giải phóng các hợp đồng còn lại trước khi ký mới. Chính vì vậy, nhu cầu thực tế về gạo vào thời điểm hiện tại khá yếu.