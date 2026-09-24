Gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu tăng, nhu cầu thu mua cải thiện ở một số phân khúc

Giá lúa gạo hôm nay 24/9

Giá lúa gạo hôm nay (24/9) tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động. Trong khi giá lúa tươi duy trì ổn định, một số loại gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu tăng trở lại, cho thấy nhu cầu thu mua có sự cải thiện ở một số phân khúc.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg, lên 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 tăng 50 đồng/kg, đạt 8.650 - 8.750 đồng/kg. Các loại khác hầu như không thay đổi, trong đó OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg, OM 18 ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg và Đài Thơm 8 đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu OM 380 và Sóc thơm tiếp tục ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Diễn biến tăng trở lại của CL 555 và IR 504 cho thấy thị trường nguyên liệu đã có sự điều chỉnh sau giai đoạn giao dịch khá chậm, dù sức mua nhìn chung chưa thực sự sôi động.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tiếp tục ổn định. Tấm thơm 3 - 4 được thu mua ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg, trong khi cám dao động 7.300 - 7.650 đồng/kg.

Trái với diễn biến tăng nhẹ của gạo nguyên liệu, giá lúa tươi tại các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung không thay đổi.

Lúa tươi OM 18 và OM 5451 cùng ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg; IR 50404 đạt 5.900 - 6.000 đồng/kg; OM 34 ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg và Đài Thơm 8 dao động 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Nguồn cung trên thị trường đang có sự chuyển tiếp giữa hai vụ. Lúa Hè Thu tại một số địa phương đã vào cuối vụ, trong khi lúa Thu Đông bắt đầu được chào bán với lượng khá hơn. Tại Cần Thơ, nguồn lúa Thu Đông đưa ra thị trường tương đối nhiều nhưng giá chưa có biến động đáng kể. Ở An Giang, lúa Hè Thu đã vãn đồng, giao dịch lúa Thu Đông còn hạn chế.

Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long, hoạt động mua bán vẫn diễn ra chậm, khiến giá lúa tươi chưa có động lực tăng rõ rệt. Trong ngắn hạn, nguồn cung Thu Đông tăng dần sẽ là yếu tố cần theo dõi, nhất là trong trường hợp nhu cầu thu mua không cải thiện tương ứng.

Thị trường gạo bán lẻ tại các chợ tiếp tục ổn định. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg.

Các loại Jasmine phổ biến ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, Đài Thơm 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg, gạo thường 14.000 - 15.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg, Sóc Thái khoảng 20.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg và OM 18 ở mức 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Giá nếp cũng không thay đổi, với nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg và nếp IR 4625 tươi khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Mặt bằng giá xuất khẩu chưa tạo thêm động lực đáng kể cho giá lúa

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 440 - 445 USD/tấn; Jasmine 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm 368 - 372 USD/tấn.

So với diễn biến tại thị trường nguyên liệu trong nước, mặt bằng giá xuất khẩu chưa tạo thêm động lực đáng kể cho giá lúa. Thị trường hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào tiến độ ký kết và giao hàng của doanh nghiệp, trong khi nguồn cung vụ Thu Đông đang dần xuất hiện.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm hiện ở mức 477 - 481 USD/tấn, còn gạo 100% tấm 373 - 377 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán 375 - 379 USD/tấn và gạo 100% tấm 307 - 311 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 24/9 chưa hình thành xu hướng tăng đồng loạt. Việc CL 555 và IR 504 nguyên liệu tăng trở lại trong khi giá lúa tươi và gạo bán lẻ ổn định cho thấy diễn biến giữa các phân khúc đang có sự phân hóa. Trong những ngày tới, nguồn cung lúa Thu Đông, tốc độ thu mua của doanh nghiệp và đơn hàng xuất khẩu sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định mặt bằng giá.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,03 triệu tấn gạo, thu về gần 2,91 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm khoảng 5%, trong khi giá trị giảm 10,7%. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt khoảng 481,5 USD/tấn, giảm 5,9%.

Những con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý: Xuất khẩu gạo vẫn duy trì quy mô lớn nhưng hiệu quả về giá trị đang chịu sức ép.

Thách thức của gạo Việt Nam còn đến từ sự trở lại mạnh mẽ của nguồn cung quốc tế.

Ấn Độ tiếp tục đóng vai trò đặc biệt lớn đối với thị trường gạo toàn cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này xuất khẩu khoảng 12,27 triệu tấn gạo, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn cung lớn từ Ấn Độ tạo sức ép lên giá gạo thế giới, đặc biệt ở các thị trường nhạy cảm về giá tại châu Á và châu Phi.

Ngoài Ấn Độ, gạo Việt còn phải cạnh tranh với Thái Lan, Pakistan và những quốc gia xuất khẩu khác.

Điều đó khiến chiến lược cạnh tranh đơn thuần bằng giá ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nếu giảm giá để giành hợp đồng, doanh nghiệp có thể duy trì được sản lượng nhưng biên lợi nhuận giảm, đồng thời tạo sức ép ngược trở lại giá lúa của nông dân.

Trong bối cảnh mới, nâng chất lượng được xem là giải pháp quan trọng để giữ khách hàng và mở rộng thị trường.

Theo báo cáo tháng 8 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản lượng gạo thế giới niên vụ 2026 - 2027 được dự báo đạt khoảng 553,1 triệu tấn, giảm 1,9% so với ước tính đã điều chỉnh của niên vụ 2025 - 2026. Trong khi đó, tiêu thụ gạo thế giới được dự báo đạt 559 triệu tấn, tăng 0,5% so với niên vụ trước và được điều chỉnh tăng 0,8 triệu tấn so với dự báo tháng 7.

Trong những ngày tới, nguồn cung lúa Hè Thu giảm dần có thể giúp hạn chế áp lực giảm giá tại vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, giao dịch hiện vẫn chậm và lượng mua của thương lái, nhà máy chưa tăng đáng kể, do đó khả năng giá lúa tăng mạnh trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng.

Các loại lúa thơm như Đài Thơm 8 và OM 18 tiếp tục có lợi thế về giá, trong khi nhóm gạo nguyên liệu OM 5451 và Đài Thơm 8 đang duy trì mặt bằng cao. Diễn biến thu mua lúa Thu Đông và nhu cầu nguyên liệu phục vụ các hợp đồng giao hàng cuối năm sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới.

Nếu nhu cầu từ doanh nghiệp cải thiện, gạo nguyên liệu nhiều khả năng sẽ phản ứng trước, qua đó tạo thêm lực đỡ cho giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.