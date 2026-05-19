Gạo nguyên liệu nhích tăng, lúa hè thu sớm mới bắt đầu ra thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 19/5: Gạo nguyên liệu nhích tăng

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) cập nhật từ các địa phương cho biết, mặt bằng giá lúa tươi không có nhiều thay đổi so với cuối tuần. Cụ thể, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 được thu mua quanh mức 6.200 - 6.300 đồng/kg. Lúa OM 5451 dao động từ 5.600 - 5.700 đồng/kg, IR 50404 ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg, còn OM 34 phổ biến quanh 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn lúa Hè Thu sớm bắt đầu xuất hiện nhưng lượng hàng chưa nhiều. Giao dịch diễn ra cầm chừng khi nông dân vẫn giữ giá bán ở mức cao. Tại An Giang, hoạt động mua bán chậm do chênh lệch kỳ vọng giá giữa thương lái và người dân. Trong khi đó, ở Đồng Tháp và Tây Ninh, lượng lúa còn rải rác, giá nhìn chung ổn định.

Ở mặt hàng gạo, một số loại gạo nguyên liệu tăng nhẹ từ 50 - 100 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 tăng khoảng 50 đồng/kg, hiện dao động ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg. Gạo nguyên liệu CL 555 tăng khoảng 100 đồng/kg, lên mức 9.100 - 9.300 đồng/kg.

Các chủng loại khác tương đối ổn định như gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 và Sóc Thơm cùng phổ biến quanh 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Theo ghi nhận tại các kho và chợ đầu mối, nhu cầu mua gạo thơm, gạo trắng dẻo vẫn duy trì nhưng chưa thực sự sôi động. Tại khu vực Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng hàng về ít nên giá các loại gạo giữ ổn định. Một số doanh nghiệp xuất khẩu hiện mua vào với tâm lý thận trọng.

Đối với phụ phẩm, giá tấm và cám ít biến động. Tấm 3-4 hiện được giao dịch quanh 7.500 - 7.600 đồng/kg, trong khi giá cám ở mức 7.150 - 7.250 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá gạo nhìn chung đi ngang so với cuối tuần. Gạo Nàng Nhen tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng dao động quanh 22.000 đồng/kg. Các loại gạo phổ thông có giá từ 12.000 - 16.000 đồng/kg tùy chủng loại.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Jasmine của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động khoảng 510 - 520 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm ở mức 331 - 335 USD/tấn.

Ở thị trường quốc tế, giá gạo Thái Lan loại 5% tấm hiện dao động 413 - 417 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với gạo cùng loại của Ấn Độ đang ở mức 344 - 348 USD/tấn. Gạo 100% tấm của Thái Lan được chào bán quanh 392 - 396 USD/tấn, còn của Ấn Độ ở mức 279 - 283 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 3,3 triệu tấn gạo, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 468,4 USD/tấn, giảm 9%; kim ngạch đạt 1,57 tỷ USD, giảm 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc và Philippines là những thị trường nhập khẩu hàng đầu gạo Việt Nam. Lượng gạo nhập khẩu của Philippines đã tăng 18,16% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 1,7 triệu tấn tính đến cuối tháng 4, tăng so với mức 1,42 triệu tấn ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí là nhà cung cấp gạo lớn nhất cho quốc gia này với hơn 1,45 triệu tấn, tương ứng 86,3% thị phần.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết hai nước đã hoàn tất thỏa thuận cung cấp 1,5 triệu tấn gạo bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Cebu.

Việt Nam, nhà cung cấp gạo lớn nhất của Philippines, đã thống nhất với phía Philippines về giá cả và logistics thương mại. Hai bên chốt mức giá 450 USD/tấn đối với gạo Đài Thơm 8, một giống gạo thơm chất lượng cao.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) Francisco Tiu Laurel Jr. còn cho biết mức giá trần 50 peso/kg đối với gạo nhập khẩu, hiện đang áp dụng trong vòng 30 ngày, có thể được gia hạn thêm hai tháng nhằm giúp ổn định giá bán lẻ, theo Daily Tribune.

Theo Sắc lệnh Hành chính số 118 do Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ban hành, mức giá trần 50 peso/kg đã được áp dụng trên toàn quốc trong 30 ngày đối với gạo nhập khẩu 5% tấm, trừ khi được bãi bỏ sớm hơn theo khuyến nghị của Hội đồng Phối hợp Giá Quốc gia.

Biện pháp này được thực thi nhằm giải quyết tình trạng “tăng giá bất hợp lý” và ngăn chặn hành vi trục lợi thị trường, đồng thời đảm bảo nguồn cung gạo giá rẻ và duy trì sự ổn định của thị trường Philippines trong bối cảnh xung đột đang diễn ra tại Trung Đông, vốn được dự báo sẽ tiếp tục tác động đến quốc gia này cho đến cuối năm.