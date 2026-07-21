Gạo Ấn Độ tăng tuần thứ ba liên tiếp, Thái Lan giảm nhẹ, Việt Nam đi ngang

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn nguồn từ Reuters cho biết, giá gạo xuất khẩu tại châu Á trong tuần qua diễn biến trái chiều, trong đó gạo Ấn Độ tiếp tục tăng tuần thứ ba liên tiếp nhờ chính sách giá và lo ngại thời tiết, trong khi Thái Lan giảm nhẹ còn Việt Nam giữ ổn định do giao dịch chậm.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 352-357 USD/tấn trong tuần kết thúc ngày 16/7, tăng so với mức 348 -352 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm cũng được giao dịch quanh 353-357 USD/tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Chính phủ nâng giá sàn trong chương trình bán gạo trên thị trường mở (OMSS), qua đó kéo mặt bằng giá thị trường đi lên. Bên cạnh đó, tiến độ gieo trồng lúa hè chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái do lượng mưa gió mùa yếu cũng làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Tại Bangladesh, tình trạng lũ lụt đã gây thiệt hại cho cây trồng trên diện tích ít nhất 28.610 ha tại 12 khu vực, trong đó lúa và mạ là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề. Giới chức nước này cho biết mức độ thiệt hại thực tế sẽ rõ ràng hơn sau khi nước rút.

Ở Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm nhẹ xuống còn 445 - 450 USD/tấn, so với mức khoảng 450 USD/tấn của tuần trước. Nhu cầu mua vẫn ở mức thấp khi nhiều khách hàng chỉ mua cầm chừng, trong bối cảnh Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo 5% tấm từ Thái Lan. Dù nguồn cung đang dần cải thiện nhờ vụ thu hoạch lúa trái vụ, các thương nhân vẫn thận trọng trước nguy cơ El Nino ảnh hưởng đến sản lượng trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 445 - 450 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Hoạt động giao dịch diễn ra chậm khi người mua chờ nguồn cung tăng lên từ vụ thu hoạch đang diễn ra. Theo các thương nhân, vụ hè thu sẽ đạt đỉnh thu hoạch vào cuối tháng 7 và kéo dài sang tháng 8, qua đó có thể tạo thêm áp lực nguồn cung trong ngắn hạn.

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á đang chịu tác động đan xen giữa yếu tố thời tiết, chính sách và cung - cầu. Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục phân hóa giữa các quốc gia xuất khẩu lớn.

Cũng theo VITIC, hôm nay, giá gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ so với ngày hôm trước.

Theo đó, giá gạo nguyên liệu IR 504 tăng thêm 150 đồng/kg, lên mức 9.450 - 9.550 đồng/kg. Ngoài ra, gạo nguyên liệu CL 555 cũng tăng thêm 100 đồng/kg, giao dịch ở mức 9.600 - 9.800 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm vẫn duy trì ổn định ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg, trong khi giá cám dao động trong khoảng 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hiện dao động từ 6.850 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 từ 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 34 dao động 6.100 - 6.300 đồng/kg; trong khi lúa IR 50404 được thu mua ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.