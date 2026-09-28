Gần 40 gian hàng trình diễn công nghệ, lan tỏa sức sáng tạo tại Ngày hội đổi mới sáng tạo năm Sơn La

Sơn La đẩy mạnh mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đây là màn tranh tài, trình diễn các mô hình, giải pháp khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ấn tượng nằm trong khuôn khổ Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Không khí tại Quảng trường Tây Bắc trở nên sôi động với sự góp mặt của 39 gian hàng đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Mỗi gian hàng mang đến những ý tưởng, sản phẩm và giải pháp công nghệ riêng, thể hiện tinh thần sáng tạo, chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Các gian hàng trưng bày, trình diễn sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tại Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Tại các gian hàng, những sản phẩm, mô hình và giải pháp mới được giới thiệu, trình diễn sinh động. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, nhiều đơn vị còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giúp khách tham quan trực tiếp tìm hiểu, tiếp cận và khám phá những ứng dụng công nghệ mới.

Điểm nhấn của hoạt động là phần thuyết minh, giới thiệu và trình diễn sản phẩm trước Ban giám khảo. Mỗi đơn vị có tối đa 5 phút để trình bày ý tưởng, làm rõ những điểm nổi bật, hiệu quả và khả năng ứng dụng của sản phẩm, giải pháp, đồng thời trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo.

Các sản phẩm, mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ được giới thiệu, trình diễn tại Ngày hội. Ảnh: Văn Ngọc

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đơn vị đã mang đến nhiều phần giới thiệu sinh động, thể hiện sự đầu tư trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm. Qua đó, không chỉ giới thiệu những thành quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mà còn cho thấy quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đáng chú ý, các gian hàng của nhiều đơn vị đã mang đến những phần thuyết minh, giới thiệu sản phẩm, giải pháp trước Ban giám khảo. Đây cũng là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý tưởng, học hỏi những cách làm mới, hướng tới đưa các sản phẩm, giải pháp sáng tạo vào phục vụ đời sống và sản xuất.

Các đơn vị tích cực thuyết minh, trình diễn sản phẩm, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Văn Ngọc

Để bảo đảm tính khách quan, các gian hàng được Ban giám khảo đánh giá theo thang điểm 100, với 4 nhóm tiêu chí, gồm: Nội dung khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hiệu quả và khả năng ứng dụng; trình bày, nhận diện và trải nghiệm; thuyết minh, tương tác và kết nối.

Thông qua phần thi, các đơn vị có cơ hội giới thiệu những kết quả nghiên cứu, sản phẩm và giải pháp mới, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây cũng là dịp để các ý tưởng sáng tạo được tiếp cận gần hơn với nhu cầu thực tế, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Các sản phẩm, mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ được giới thiệu, trình diễn tại Ngày hội. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Ban tổ chức, từ kết quả đánh giá của Ban giám khảo, những gian hàng tiêu biểu sẽ được lựa chọn để trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Với 39 gian hàng cùng nhiều sản phẩm, mô hình và giải pháp được trình diễn, hoạt động không chỉ tạo không gian giao lưu, học hỏi mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ quan, doanh nghiệp, HTX và thế hệ trẻ Sơn La. Qua đó, từng bước đưa những ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.