Gần 18.000 thí sinh ở Tuyên Quang hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sau khi hoàn thành bài thi môn Toán chiều 11/6, nhiều thí sinh tại tỉnh Tuyên Quang rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, tự tin về kết quả làm bài của mình. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Dân Việt tại tỉnh Tuyên Quang, trong ngày thi đầu tiên (11/6) của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thời tiết diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện cho các thí sinh đến điểm thi đúng giờ.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành cùng sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên và các tổ chức xã hội, các thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, phấn khởi.

Công tác tổ chức tại các điểm thi được triển khai nghiêm túc, an toàn, góp phần hướng tới một kỳ thi chất lượng, khách quan và đạt kết quả cao.



Ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang diễn ra nghiêm túc, an toàn, không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, trong buổi thi môn Toán chiều nay 11/6, toàn tỉnh có 17.720 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 17.589 thí sinh tham gia dự thi, đạt tỷ lệ 99,26%.

Có 131 thí sinh vắng mặt, gồm 37 thí sinh được miễn thi, 14 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, 56 thí sinh tự do và 24 thí sinh vắng vì các lý do khác.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong ngày đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, không ghi nhận trường hợp thí sinh hoặc cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Đồng thời, không có điểm thi nào xảy ra tình trạng thiếu đề, mất đề hoặc các sự cố liên quan đến đề thi.

Tính đến 15 giờ 30 phút chiều ngày 11/6, qua báo cáo của 62 trưởng điểm thi, bài thi môn Toán được tổ chức đúng lịch thi, thời gian quy định.

Công tác coi thi được triển khai nghiêm túc, bảo đảm an toàn, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh hoàn thành bài thi với tâm lý ổn định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực điểm thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh di chuyển. Ảnh: Mùa Xuân.

Rời điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang sau khi hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Toán, thí sinh Bàn Hải Dương chia sẻ: Thời tiết thuận lợi đã giúp các thí sinh có tâm lý thoải mái khi bước vào kỳ thi.

Hôm nay, em đã hoàn thành các bài thi Ngữ văn và Toán. Em làm bài khá tốt và hy vọng sẽ đạt được kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hàng chục nghìn thí sinh tỉnh Tuyên Quang bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn, không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 11/6, toàn tỉnh có 18.049 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 17.898 thí sinh có mặt dự thi, đạt tỷ lệ 99,16%; có 151 thí sinh vắng mặt.



Trong số các thí sinh vắng thi, có 43 thí sinh khuyết tật được miễn thi, 85 thí sinh tự do và 23 thí sinh vắng mặt vì các lý do khác.

Không có trường hợp thí sinh đến muộn sau thời điểm tính giờ làm bài hoặc thí sinh bị tai nạn.

Theo ghi nhận từ 62 điểm thi trên địa bàn tỉnh, buổi thi môn Ngữ văn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng lịch thi và thời gian quy định.

Không có thí sinh hoặc cán bộ coi thi vi phạm quy chế; đồng thời không xảy ra tình trạng thiếu đề, mất đề hay các sự cố liên quan đến đề thi.



Công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi được triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh hoàn thành tốt bài thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.