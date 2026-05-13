Gần 100 cán bộ, dân quân tự vệ Phong Hải hỗ trợ người dân Phong Hải khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn xã Phong Hải xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ và sạt lở tại nhiều khu dân cư. Nhiều tuyến đường bị bùn đất vùi lấp, hệ thống mương thoát nước ách tắc, đời sống và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

Hai địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất là thôn Tiên Phong và Thôn 3, xã Phong Hải. Tại đây, nước lũ và đất đá từ trên đồi tràn xuống khiến nhiều hộ dân bị ngập, bùn đất tràn vào nhà ở và các tuyến giao thông liên thôn.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Phong Hải tham gia khơi thông dòng chảy, đảm bảo giao thông sau mưa lũ. Ảnh: Duy Trinh.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Phong Hải đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng ứng cứu tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ cùng các tổ chức đoàn thể đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp, thu gom cây cối gãy đổ, rác thải và xúc dọn hàng chục mét khối bùn đất để trả lại mặt bằng sạch cho các hộ dân.

Bên cạnh việc hỗ trợ vệ sinh môi trường, các lực lượng còn tập trung khơi thông dòng chảy tại các tuyến suối, mương thoát nước và hệ thống cống rãnh bị ách tắc. Hàng trăm mét khối đất đá, vật cản được nạo vét nhằm hạn chế nguy cơ ngập úng tái diễn nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn trong những ngày tới. Nhiều tuyến đường bị bồi lấp cũng được nhanh chóng san gạt để đảm bảo việc đi lại của người dân.

Cùng với việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban CHQS xã còn phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở cao để cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến thời tiết và các điểm xung yếu tiếp tục được duy trì nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.



Gần 100 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ cùng các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Duy Trinh.

Đại diện Ban CHQS xã Phong Hải cho biết: "Phát huy tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, lực lượng dân quân tự vệ luôn xác định chủ động ứng phó thiên tai là nhiệm vụ quan trọng. Khi có tình huống xảy ra, các lực lượng sẵn sàng có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Việc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tinh thần gắn bó quân - dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mong muốn góp sức để bà con sớm ổn định cuộc sống".