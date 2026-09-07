Festival Trà Shan tuyết Lào Cai với nhiều trải nghiệm độc đáo sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2026

Xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Festival Trà Shan tuyết Lào Cai năm 2026 trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27/9/2026, tại khu vực thôn Suối Giàng và thôn Pang Cáng.

Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, nhằm quảng bá giá trị cây chè Shan tuyết, văn hóa truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Festival được tổ chức với quy mô cấp xã, hướng tới giới thiệu tiềm năng du lịch, vẻ đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là văn hóa của đồng bào Mông gắn với cây chè và nghề dệt, thêu thổ cẩm.

Thông qua sự kiện, địa phương kỳ vọng nâng cao thương hiệu Trà Shan tuyết Văn Chấn, quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các nghệ nhân trình diễn cách pha trà Shan Tuyết Suối Giàng tại Lễ hội trà Shan Tuyết huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Hoàng Hữu.

Điểm nhấn của Festival là Lễ khai mạc Festival Trà Shan tuyết, Sắc màu thổ cẩm xã Văn Chấn năm 2026, diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 26/9/2026 tại sân tổ chức sự kiện thôn Suối Giàng.

Chương trình gồm các hoạt động tái hiện không gian văn hóa trà Shan tuyết, trình diễn nghệ thuật pha trà truyền thống và hiện đại, phát biểu khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Suối Giàng, miền di sản trà Shan và mây ngàn”.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại hấp dẫn sẽ được tổ chức như:

Phiên chợ ẩm thực văn hóa vùng cao: Từ ngày 25/9/2026 đến ngày 27/9/2026 tại Sân UBND xã Suối Giàng cũ;

Đêm tiệc Trà Shan tuyết và Hội thi trình diễn trang phục các dân tộc: Dự kiến từ 20h00’ ngày 25/9/2026 tại Sân tổ chức sự kiện thôn Suối Giàng, xã Văn Chấn;

Lễ tôn vinh Cây chè Tổ: Dự kiến từ 07h00’ đến 08h00’ ngày 26/9/2026 tại Khuôn viên Cây chè Tổ thôn Pang Cáng, xã Văn Chấn;

Trình diễn trang phục truyền thống, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải; thi giã bánh giày, kéo co, đẩy gậy, ném pao và đi cà kheo: Từ ngày 25/9/2026 đến ngày 27/9/2026 tại Sân tổ chức sự kiện thôn Suối Giàng, xã Văn Chấn

Đáng chú ý, Festival sẽ tổ chức hoạt động livestream sao chè thủ công và bán các sản phẩm từ Trà Shan tuyết từ 10 giờ ngày 26/9/2026.

Các nghệ nhân, hộ sản xuất, hợp tác xã chè và đại diện các thôn có vùng nguyên liệu sẽ trực tiếp giới thiệu quy trình sao chè thủ công, quảng bá sản phẩm và kết nối với người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Hội thi hái chè dự kiến diễn ra từ 7 giờ ngày 27/9/2026 tại các thôn Suối Giàng, Pang Cáng. Du khách cũng có thể tham gia các tuyến trải nghiệm rừng Mao Trúc, check-in tại khu vực Cốc Tình, tham quan vùng chè, trải nghiệm hái chè, sao chè thủ công và thưởng trà.

Để chuẩn bị cho Festival, xã Văn Chấn sẽ triển khai công tác tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, điện, nước và các điều kiện phục vụ du khách.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các thôn và tổ chức đoàn thể trên địa bàn được vận động tích cực tham gia trưng bày, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Festival Trà Shan tuyết năm 2026 được kỳ vọng trở thành không gian giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại hiệu quả, góp phần phát huy giá trị cây chè Shan tuyết, sắc màu thổ cẩm và tiềm năng du lịch cộng đồng của xã Văn Chấn.