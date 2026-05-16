Festival Mùa Hè Bắc Hà 2026: Khi mận tam hoa kể chuyện miền “cao nguyên trắng”

Sự kiện được tổ chức đúng dịp mận tam hoa bước vào mùa thu hoạch rộ nhất trong năm. Đây là thời điểm những vườn mận trên khắp triền núi Bắc Hà phủ kín màu tím chín, báo hiệu mùa quả ngọt đặc trưng của vùng đất khí hậu ôn đới nổi tiếng bậc nhất Tây Bắc.

Từ lâu, mận tam hoa không chỉ là cây trồng chủ lực giúp người dân phát triển kinh tế mà còn trở thành niềm tự hào của đồng bào các dân tộc nơi đây. Nhờ được nuôi dưỡng trong điều kiện khí hậu mát lạnh quanh năm, cùng nguồn nước trong lành từ núi cao, trái mận Bắc Hà mang hương vị riêng khó trộn lẫn.

Quả mận có vỏ tím đỏ đẹp mắt, phần thịt giòn, vị ngọt thanh xen chút chua nhẹ hài hòa. Đặc biệt, lớp phấn trắng tự nhiên phủ bên ngoài được xem như dấu hiệu đặc trưng của loại quả vùng cao chất lượng.

Khi chín, quả mận tam hoa lên màu đỏ tím rất đẹp, cùi dày, hạt nhỏ, vị giòn ngọt, chua vừa phải. Ảnh: T.A.

Theo các nhà vườn, hiện giống mận Tả Van chín sớm đang được bán với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, nhiều diện tích mận tam hoa tại Bắc Hà đang bước vào giai đoạn tích đường, hứa hẹn cho chất lượng ngon nhất vào tuần lễ diễn ra Festival (ngày 23 - 24/5).

Dù ảnh hưởng của mưa đá đầu mùa khiến sản lượng năm nay giảm so với mọi năm, song chất lượng quả được đánh giá đậm vị hơn. Chính quyền địa phương cùng các hộ trồng mận đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức và mua sắm của du khách.

Không gian trưng bày năm nay quy tụ 10 gian hàng đến từ các thôn có thế mạnh về trồng cây ăn quả ôn đới của Bắc Hà như: Na Lo, Na Kim, Na Thá, Na Pắc Ngam, Na Hối Nùng, Na Khèo, Na Hối Tày, Na Áng A, Na Áng B và Sín Chải.

Mỗi gian hàng được thiết kế mang đậm sắc màu văn hóa dân tộc với chất liệu tre nứa mộc mạc, thổ cẩm rực rỡ cùng các nhạc cụ truyền thống, tái hiện sinh động không gian chợ phiên vùng cao.

Đến với Festival mùa Hè năm 2026, du khách được thưởng thức đặc sản mận tam hoa miền "cao nguyên trắng", trải nghiệm ẩm thực đặc trưng và khám phá văn hóa bản địa. Ảnh minh họa.

Đến với Festival mùa Hè năm 2026, du khách không chỉ được lựa chọn những trái mận tươi ngon - đặc sản nổi tiếng miền "cao nguyên trắng", mà còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực đặc trưng, giao lưu cùng người dân địa phương và lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng giữa không gian đậm chất Tây Bắc.

Thông qua hoạt động trưng bày, quảng bá mận tam hoa, Bắc Hà tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp đặc hữu và bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để địa phương mở rộng kết nối với doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và các kênh phân phối hiện đại, từng bước nâng tầm thương hiệu nông sản vùng cao.

Trong chiến lược lâu dài, Bắc Hà hướng tới phát triển vùng trồng mận theo tiêu chuẩn VietGAP và nông nghiệp hữu cơ, xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm đặc sản địa phương. Không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái vùng cao, hướng đi này còn mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, đưa trái mận tam hoa trở thành sản phẩm du lịch - nông nghiệp mang giá trị kinh tế và văn hóa đặc sắc miền "cao nguyên trắng".

Festival mùa Hè năm 2026 với chủ đề “Vang xa vó ngựa cao nguyên” sẽ diễn ra từ ngày 23/5 đến 31/5, hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc. Trong đó, tại Dinh thự Hoàng A Tưởng, chương trình trưng bày và quảng bá mận tam hoa sẽ được tổ chức trong hai ngày 23 - 24/5/2026, nhằm tôn vinh và giới thiệu đặc sản tiêu biểu của “cao nguyên trắng” đến đông đảo du khách.