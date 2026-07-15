Dương Quỳ ra quân điểm Tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân

Tại chương trình, UBND xã Dương Quỳ công bố quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bản. Đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai chuyển đổi số ở cơ sở, đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền với người dân, trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng và dịch vụ số thiết yếu.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Tài Khuyên.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch HĐND xã Dương Quỳ nhấn mạnh: "Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ bằng phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người"".

Ngay sau lễ phát động, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cùng lực lượng phối hợp đã trực tiếp đến từng hộ dân để hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng và nền tảng số thiết yếu như ứng dụng Chăm sóc khách hàng của ngành Điện lực, ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID), ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó chủ tịch HĐND xã Dương Quỳ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tài Khuyên.

Với hình thức hướng dẫn trực tiếp, "cầm tay chỉ việc", người dân được hỗ trợ từng bước làm quen với các ứng dụng số, biết cách thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin, thanh toán dịch vụ và sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Hoạt động ra quân điểm không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Các lực lượng ta quân hướng dẫn nhân dân cài đặt và sử dụng một số tiện ích số. Ảnh: Tài Khuyên.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân sẽ là động lực để các Tổ công nghệ số cộng đồng xã Dương Quỳ phát huy hiệu quả, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.