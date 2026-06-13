"Dược liệu quý” nở hoa trên đất cằn, nông dân thu hàng chục triệu đồng/sào, còn ồ ạt nhân rộng

Thời gian này, trên cánh đồng Cồn Mua, thôn Vĩnh Phúc, xã biên giới Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cây sâm Bố Chính nở hoa rực rỡ báo hiệu một mùa thành công cho người dân.

Đáng mừng hơn, đây là vụ thu hoạch đầu tiên của giống cây trồng mới, theo hình thức liên kết với doanh nghiệp, từng bước thay đổi phương thức sản xuất truyền thống và giảm bớt nỗi lo đầu ra cho sản phẩm.

Cánh đồng hoa sâm Bố Chính nở rực rỡ báo hiệu một mùa bội thu cho người dân.

Sâm Bố Chính là loại dược liệu quý, có giá trị cao trong chăm sóc sức khỏe và được thị trường ưa chuộng. Nhờ phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Hà Tĩnh, loại cây này đang dần khẳng định hiệu quả kinh tế vượt trội so với nhiều cây trồng truyền thống.

Anh Phan Văn Sáng, một trong những hộ dân tiên phong đưa cây sâm Bố Chính vào sản xuất tập trung tại Hương Xuân, chia sẻ: "Ban đầu gia đình chỉ trồng thử nghiệm với quy mô nhỏ trong vườn. Sau khi nhận thấy cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, đầu ra thuận lợi nên tôi mạnh dạn mở rộng diện tích".

Điều đáng mừng, đây là năm đầu tiên xã Hương Xuân triển khai cây trồng mới này.

Nhờ sự chăm sóc của người dân, sâm Bố Chính cho sản lượng tốt, năng suất cao.

Tuy nhiên, cây sâm Bố Chính vẫn là loại cây trồng khó tính, đòi hỏi người dân chăm sóc đặc biệt. Đặc biệt, thời tiết lạnh hay mưa dầm đều khiến cây hư hại. Để tránh cây bị nấm, thối gốc rễ do thời tiết thay đổi, gia đình anh Sáng đã phải thay nhau theo dõi sát sao, có phương án phòng bệnh kịp thời.

Với công sức bỏ ra, cùng với hỗ trợ của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, theo tính toán, mỗi sào sâm Bố Chính cho sản lượng khoảng 250 – 350 kg củ, sau khi trừ chi phí gia đình có thể thu về từ 15 – 20 triệu đồng/1 sào, cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng truyền thống.

Loài cây giúp người dân xoá đói, giảm nghèo bền vững

Thông tin với PV, ông Trần Văn Thị, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cho hay, cuối năm 2025, địa phương đưa cây sâm Bố Chính vào sản xuất theo hình thức liên kết với doanh nghiệp trên diện tích 5 ha. Sau 6 tháng chăm sóc, cây trồng mới này cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Lãnh đạo các phòng ban đánh giá hiệu quả mô hình trồng cây sâm Bố Chính tại xã Hương Xuân.

Đặc biệt, doanh nghiệp luôn cử cán bộ hỗ trợ cung cấp giống đạt chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Củ sâm được thu mua theo giá thị trường, với mức sàn tối thiểu khoảng 60.000 đồng/1kg.

Ngoài củ và hoa, thì thân cây cũng được doanh nghiệp liên kết tiêu thụ với giá trị kinh tế khá cao. Nhờ hình thức liên kết này, người dân Hương Xuân không còn phải thấp thỏm chờ thương lái, hay lo ngại tình trạng rớt giá khi vào vụ thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND xã Hương Xuân khẳng định, vụ thu hoạch đầu tiên không chỉ khẳng định khả năng thích nghi của cây sâm Bố Chính trên vùng đất đồi, đất cát pha bạc màu, mà còn cho thấy hiệu quả của mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp.

Đây là hướng đi được kỳ vọng giúp người dân xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Nhiều diện tích đất lúa kém hiệu quả, đất bỏ hoang đã được khai thác hiệu quả hơn thông qua các mô hình sản xuất mới. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới bền vững.

"Những kết quả tích cực từ vụ trồng đầu tiên đang tạo thêm niềm tin cho người dân. Địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích sâm Bố Chính trên các vùng đất kém hiệu quả, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững, thậm chí làm giàu ngay chính đồng đất quê hương", Phó Chủ tịch UBND xã Hương Xuân chia sẻ.