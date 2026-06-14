Được hỗ trợ bởi đà phục hồi mạnh của thị trường thế giới, giá cà phê trong nước có tuần tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 14/6

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 đóng cửa tuần qua đạt 3.594 USD/tấn, tăng 8,4% (278 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 5% (162 USD/tấn), đạt 3.395 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng 4,3% (10,7 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 257,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,7% (11,3 US cent/pound), đạt 253,4 US cent/pound.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 89.000 - 89.700 đồng/kg, tăng mạnh 4.300 – 4.500 đồng/kg (tương ứng 5 – 5,3%) so với tuần trước.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất khu vực, đạt 89.700 đồng/kg, tăng 4.300 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 4.300 đồng/kg, lên mức 89.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lâm Đồng là địa phương có mức tăng mạnh nhất, thêm 4.500 đồng/kg so với tuần trước, đưa giá thu mua lên 89.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo, từ nay đến đầu tuần sau, giá cà phê có thể tiếp tục nối dài những phiên giao dịch tích cực với những phiên bật tăng mạnh của cà phê nội địa.

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, cuối tháng 5/2026, thị trường cà phê thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá Robusta tăng, nhưng giá Arabica giảm. Trên sàn London, giá Robusta được hỗ trợ bởi nguồn cung giao ngay khan hiếm. Lượng tồn kho Robusta đạt chuẩn trên sàn ICE duy trì ở mức thấp nhất trong gần hai năm, chỉ khoảng 3.600 - 3.900 lô, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn hàng ngắn hạn.

Ngoài ra, thời tiết bất lợi tại Tây Nguyên cùng nguy cơ El Niño quay trở lại đang gây áp lực lên triển vọng sản lượng cà phê của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, giá Arabica chịu áp lực giảm do kỳ vọng nguồn cung mới từ Brazil. Mặc dù hoạt động thu hoạch tại một số vùng trọng điểm bị chậm lại bởi mưa, thị trường vẫn dự báo sản lượng niên vụ 2026 -2027 của Brazil sẽ tăng mạnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 928.000 tấn cà phê, thu về 4,2 tỷ USD, tăng 8% về lượng nhưng giảm 13,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố số liệu nhập khẩu cà phê dự kiến của Việt Nam trong niên vụ 2026/27 đạt 1,25 triệu bao quy đổi cà phê nhân xanh, tương đương 75.000 tấn, giảm 4% (3.000 tấn) so với niên vụ trước.

Theo Safras & Mercado, hoạt động thu hoạch cà phê của Brazil trong niên vụ 2026/27 đã hoàn thành trên 23% diện tích canh tác, tính đến ngày 2/6/2026. Tuần qua, tiến độ thu hoạch đã được đẩy mạnh, dù độ ẩm cao tại một số khu vực vẫn gây trở ngại cho hoạt động thu hái.

Mưa xuất hiện nhiều thời điểm trong tháng khiến tiến độ thu hoạch diễn ra chậm hơn. Mức 23% ở trên vẫn thấp hơn mức 28% trong cùng kỳ năm ngoái và mức 27% trung bình 5 năm.

Theo Rabobank, sản lượng lớn tại Brazil sẽ góp phần tạo ra thặng dư cà phê toàn cầu khoảng 9,5 triệu bao trong niên vụ 2026/27, tăng mạnh so với dự báo 7 triệu bao trước đó và so với mức thặng dư 1,2 triệu bao của niên vụ trước. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê của quốc gia này đã giảm 8,6% trong tháng 5/2026, chỉ đạt 2,59 triệu bao.

Báo cáo mới nhất của Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab), cơ quan trực thuộc Bộ Phát triển Nông nghiệp và Nông hộ Brazil, cho thấy tổng diện tích canh tác cà phê của nước này trong niên vụ 2026/27 đạt 2,34 triệu ha, tăng 3,9% so với niên vụ trước. Trong đó, diện tích cà phê arabica đạt 1,55 triệu ha, tăng 4,4%; diện tích canh tác robusta đạt 388.200 ha, cũng tăng 4,4%.

Gần đây Conab đã nâng dự báo sản lượng cà phê của nước này trong mùa vụ 2026/27 lên mức kỷ lục 66,7 triệu bao từ mức 66,2 triệu bao hồi tháng 2, tăng 18% so với mùa vụ trước. Sản lượng Robusta được dự kiến đạt mức kỷ lục 20,9 triệu bao, tăng 0,8% so với vụ trước. Sản lượng Arabica được dự kiến ở mức 45,8 triệu bao, tăng 28% so với vụ trước và là mức cao thứ ba trong lịch sử, được hỗ trợ bởi chu kỳ hai năm tích cực và điều kiện thời tiết thuận lợi.