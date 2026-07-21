Dựng mái ấm, gieo niềm tin nơi vùng cao Bản Liền (Lào Cai)

Cán bộ, chiến sĩ công an xã vùng cao Bản Liền giúp dân tu sửa và làm nhà ở mới. Ảnh: Xuân Cường.

"4 cùng" với dân để sẻ chia những khó khăn nơi vùng cao Bản Liền

Mùa mưa lũ năm nay, gia đình anh Vàng A Nú (SN 1988), dân tộc La Chí, ở khu dân cư Mà Phố, thôn Nậm Khánh, xã Bản Liền đã bớt phần lo lắng khi được sống trong ngôi nhà mới được các cán bộ, chiến sĩ công an xã Bản Liền giúp đỡ đưa vào sử dụng đầu năm 2026.

Anh Nú xúc động: “Người La Chí mình ít lắm, lại ở cùng nhau tại khu Mà Phố xa xôi, cách trung tâm xã Bản Liền 35km, đường thì hỏng hết, đi lại, đời sống khó khăn. Khu này toàn đất pha cát, năm nào mùa mưa cũng bị sạt lở và bị gió bão thổi hỏng nhà, sợ lắm. Nhà tôi bị mưa bão làm hư hỏng gần như sập hoàn toàn, khó khăn, may được tỉnh hỗ trợ kinh phí của chiến dịch Quang Trung.

Sau đó lại được anh em cán bộ, Công an xã hỗ trợ kinh phí, công lao động làm ngôi nhà mới này. Sống trong nhà này mưa bão yên tâm không sợ sập, mình cảm ơn Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ công an xã nhiều lắm”.



Lực lượng Công an xã Bản Liền (Lào Cai) hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở mới. Ảnh: Xuân Cường.

Thực hiện Kế hoạch số 221 cùa UBND tinh Lào Cai về hưởng ứng, triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tinh Lào Cai, trên địa bàn xã Bản Liền có 3 hộ tại thôn Mà Phố, nay là khu dân cư Mà Phố, thôn Nậm Khánh bị thiệt hại phải di rời khẩn cấp, trong đó có hộ gia đình anh Vàng A Nú.

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Công an xã Bản Liền phối hợp với Quân sự và một số tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã tham gia giúp đỡ, hỗ trợ trên 250 ngày công di dời tài sản, xây dựng nhà ở mới và vận động ủng hộ kinh phí thêm cho 3 hộ này.

Nhờ đó, gia đình anh Vàng A Nú đã có ngôi nhà mới khang trang, với diện tích nhà 54m2, nhà khung sắt, xây tường bao quanh. Trong đó, Công an xã Bản Liền và các ban, ngành, đoàn thể xã đã vận động từ thiện ủng hộ thêm cho hộ gia đình 80m2 tôn cùng 5 tấn xi măng làm nền nhà và công trình phụ trợ.

Bên cạnh đó, Công an xã Bản Liền cũng đã tham gia giúp hộ ông Lý Tiến Đức có ngôi nhà mới diện tích 60m2; nhà gỗ 3 gian 2 trái, lợp tôn, lịa ván, nền bê tông xi măng,

Công an xã đã tham gia vận động từ thiện ủng hộ thêm cho hộ gia đình 2 tấn xi măng làm nền nhà và xây nhà vệ sinh, nhà tắm.

Hộ ông Vàng A Khung có ngôi nhà mới với diện tích 72m2; nhà khung sắt, lợp tôn, xây tường bao, nền bê tông xi măng. Đã vận động từ thiện ủng hộ thêm cho hộ gia đình 100m2 tôn và 6 tấn xi măng làm nền nhà và xây nhà vệ sinh, nhà tắm.

Công an xã Bản Liền giúp dân bê tông hóa đường liên gia, ngõ xóm. Ảnh: Xuân Cường.

Ông Lý Văn Tiến, nguyên Trưởng thôn Mà Phố, đã có thâm niên 25 năm làm Bí thư Chi bộ, công an viên, an ninh cơ sở thôn chia sẻ: Vùng đất Mà Phố xa xôi, nghèo khó này có 98 hộ dân, chủ yếu là người La Chí và người Dao, đời sống và đi lại trao đổi, giao lưu với bên ngoài hết sức khó khăn.

Là bản quần tụ bên các sườn đồi ven suối Phàng, đổ ra sông chảy và các khe đồi, núi, đất đai chủ yếu là đất pha cát. Hàng năm, vào mùa mưa bão thường xuyên chịu ảnh hưởng sạt lở, tốc mái, hư hại nhà ở, vườn, chuồng, cây cối, hoa màu, tài sản của người dân.

Được sự hỗ trợ của Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức, nhà hảo tâm, đặc biệt những cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng an ninh cơ sở và quân đội, thanh niên lúc nào cũng có mặt đầu tiên giúp đỡ các hộ, giúp đỡ thôn… chúng tôi cảm ơn các anh nhiều lắm.

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì dân

Vốn là người con sinh ra lớn lên, trưởng thành, lập nghiệp ngay tại quê hương Lào Cai, có thâm niên hơn 20 năm công tác trong ngành công an, khi triển khai chính quyền 2 cấp, Trung tá Hoàng Minh Đức đã tình nguyện lên vùng cao Bản Liền, đảm nhiệm cương vị Phó trưởng Công an xã.



Công an xã Bản Liền giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: Xuân Cường.

Trung tá Hoàng Minh Đức cho biết: Tôi và nhiều cán bộ, chiến sĩ lên vùng cao Bản Liền khi thực hiện chủ trương chính quyền 2 cấp. Ở đây, tôi đến tất cả các khu dân cư, các thôn nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất cũng như tình hình an ninh- trật tự, trị an- xã hội, thấy người dân chân chất, hiền lãnh, xã bình yên, song cuộc sống của người dân còn khó khăn, đường xá đi lại cũng vậy.

Nhất là khu vực này có địa hình chia cắt, dân cư sống rải rác, kết cấu đất đai chủ yếu là đất cát, vào mùa mưa bão thường xuyên chịu ảnh hưởng… chính vì vậy bản thân tôi luôn chủ động tham mưu và phát động, hưởng ứng tham gia các phong trào, hoạt động giúp dân.



Ông Tráng A Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Bản Liền cho hay: Bản Liền hiện có tổng diện tích tự nhiên 76,68km²; với 770 hộ, 4.221 nhân khẩu, có 7 dân tộc cùng sinh sống ở 4 thôn, trong đó dân tộc Tày chiếm đa số, còn lại là các dân tộc Mông, Dao, La Chí, Kinh…

Bản Liền có vị trí khá thuận lợi trong bản đồ du lịch tỉnh Lào Cai. Đời sống kinh tế người dân chủ yếu sản xuất nông – lâm nghiệp và chăn nuôi.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 và hơn 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, diện mạo vùng cao Bản Liền thật sự đổi mới và phát triển, khởi sắc rõ nét, trong đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, lực lượng Công an còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững...



Bên cạnh hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, trong 6 tháng đầu năm năm 2026, Công an xã còn cử cán bộ, chiến sĩ túc trực kể cả ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và trực tiếp xuống thôn để hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổi số, làm căn cước công dân, các thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, tội phạm, tuyên truyền luật giao thông…

Đặc biệt cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bản Liền đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Trong 7 tháng năm 2026, Công an xã Bản Liền đã huy động lực lượng tham gia giúp đỡ nhân dân với 166 ngày công lao động, quyên góp 43 triệu đồng giúp đỡ các gia đình khó khăn, có hoàn cảnh neo đơn.

Đặc biệt là thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có thiệt hại do thiên tai trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã ủng hộ nhân dân xã Bản Liền rất nhiều vật tư, trang thiết bị thiết thực để xây dựng nhà ở và giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn trong cuộc sống.



Trung úy Giàng Seo Nhà, Công an xã Bản Liền, là người con dân tộc Mông xã Lùng Phình, công tác tại Công an huyện biên giới Si Ma Cai cũ.

Sau khi triển khai chính quyền cơ sở 2 cấp, anh Nhà được phân về Bản Liền. Hơn 1 năm qua, anh Nhà đã tham gia nhiều hoạt động ra quân của Công an xã Bản Liền và của Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc phát động, hằng ngày, anh Nhà gần gũi, nắm bắt địa bàn, thực hiện nhiệm vụ và giúp các hộ nghèo, khó khăn người dân tộc thiểu số xuất phát từ chính sự sẻ chia, trách nhiệm của người chiến sỹ công an nhân dân.

Trung úy Giàng Seo Nhà tâm sự: “Bản Liền là xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn, đường xá đi lại khó khăn, dân trí còn hạn chế, đời sống nhân dân còn nghèo khó.

Do vậy, tôi và các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Công an xã tình nguyện giúp dân tu sửa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh, giúp công lao động, tuyên truyền pháp luật giúp họ nâng cao hiểu biết và có điều kiện từng bước ổn định đời sống vươn lên”.

Công an xã Bản liền tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Xuân Cường.

Trong thời gian tới, Công an xã Bản Liền tiếp tục triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp sức xây dựng Bản Liền trở thành điểm du lịch xanh điển hình, hấp dẫn ở vùng cao Lào Cai nói riêng và Tây Bắc nói chung. Qua đó, củng cố tình đại đoàn kết dân tộc, thắm tình quân dân, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Bản Liền.