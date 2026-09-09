Đừng "kiêng thịt" nhưng lại ăn trái cây vô tội vạ như thế này

Tiểu Lệ quyết tâm giảm cân nên buổi tối không ăn cơm, mì, cũng không đụng đến thịt. Thay vào đó, cô vừa xem phim vừa ăn đông táo, sau đó uống thêm một cốc nước cam ép vì nghĩ rằng trái cây và nước ép đều tốt cho sức khỏe.

Sau nửa tháng, cân nặng không giảm mà còn tăng.

"Tôi không ăn thịt, tại sao vẫn tăng cân?", cô thắc mắc.

Vấn đề có thể nằm ở chính những món cô cho rằng "ăn thoải mái cũng không sao".

Những loại quả có hàm lượng năng lượng cao hơn nhiều người nghĩ

Theo số liệu được bài viết dẫn từ Bảng Thành phần thực phẩm Trung Quốc, một số loại trái cây có lượng năng lượng khá cao.

1. Cơm dừa: 241 kcal/100 g

Nước dừa có lượng năng lượng tương đối thấp, nhưng cơm dừa lại khác. 100 g cơm dừa cung cấp khoảng 241 kcal và chứa lượng chất béo đáng kể. Nếu ăn một lượng lớn, tổng năng lượng nạp vào có thể nhanh chóng tăng cao.

Đặc biệt, khi ăn lẩu gà dừa, nhiều người thường chỉ chú ý đến thịt gà mà quên rằng cơm dừa cũng góp thêm không ít năng lượng.





2. Bơ: 171 kcal/100 g

Bơ thường được lựa chọn trong các chế độ ăn lành mạnh nhờ chất béo không bão hòa, chất xơ và nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, "lành mạnh" không đồng nghĩa với "ăn bao nhiêu cũng được".

Một quả bơ cỡ vừa có thể cung cấp vài trăm kcal tùy kích thước. Vì vậy, nếu đã sử dụng bơ trong salad hoặc bánh mì, không nên xem đây là một món ăn thêm bên cạnh khẩu phần thông thường.

Cách hợp lý hơn là dùng bơ thay thế một số loại sốt hoặc thực phẩm giàu chất béo khác.

3. Sầu riêng: 150 kcal/100 g

Loại quả này có vị ngọt đậm, dễ ăn và giàu năng lượng hơn nhiều loại trái cây phổ biến khác.

Một vài múi sầu riêng có thể cung cấp lượng năng lượng tương đương một phần tinh bột đáng kể. Nếu vừa ăn vừa trò chuyện hoặc xem phim, rất dễ vượt quá khẩu phần mà không nhận ra.





4. Đông táo: 125 kcal/100 g

Đông táo hay táo tàu tươi là loại quả được nhiều người yêu thích vì vị giòn, ngọt. Tuy nhiên, hàm lượng đường trong loại quả này khá cao. Nếu ăn liên tục từng quả một, tổng lượng tiêu thụ có thể tăng rất nhanh.

Đây chính là kiểu thực phẩm dễ khiến người đang giảm cân "ăn mà không tính". Một vài quả không phải vấn đề lớn, nhưng nếu ăn vài trăm gram trong một lần, lượng năng lượng nạp vào có thể lên tới hàng trăm kcal.

5. Mít: 105 kcal/100 g

Mít có vị ngọt và thơm nên rất dễ ăn quá tay. Nếu ăn một lượng nhỏ như món tráng miệng, tổng năng lượng không đáng kể. Nhưng khi ăn liên tục nhiều múi, đặc biệt sau một bữa ăn đầy đủ, lượng năng lượng có thể cộng dồn đáng kể.

6. Chuối: 93 kcal/100 g

Chuối không phải loại trái cây có năng lượng cao nhất trong danh sách. Tuy nhiên, đây lại là loại quả rất phổ biến trong bữa sáng, bữa phụ và sau khi tập luyện.

Một quả chuối ăn cùng sữa chua, bánh mì, các loại hạt hoặc đồ uống khác có thể khiến tổng năng lượng của cả bữa tăng nhanh. Vấn đề không nằm ở bản thân quả chuối mà ở tổng khẩu phần.

Vì sao trái cây vẫn có thể khiến tăng cân?

Không ít người có suy nghĩ: "Ăn trái cây thì làm sao béo được?".

Thực tế, trái cây vẫn cung cấp năng lượng. Nếu lượng năng lượng nạp vào thường xuyên cao hơn nhu cầu cơ thể, việc tăng cân vẫn có thể xảy ra, bất kể nguồn năng lượng đến từ cơm, thịt hay trái cây.

Đặc biệt, một số loại quả có hàm lượng đường hoặc chất béo cao. Khi ăn với số lượng lớn, chúng có thể góp phần làm tổng năng lượng trong ngày tăng đáng kể.

Một yếu tố khác là cách ăn.

Ăn nguyên quả thường phải nhai và mất nhiều thời gian hơn, đồng thời chất xơ và nước trong quả góp phần tạo cảm giác no.

Trong khi đó, khi ép thành nước, một người có thể dễ dàng sử dụng lượng trái cây tương đương vài quả chỉ trong một cốc.

Nước ép trái cây: Đừng nhầm "100%" với "uống bao nhiêu cũng được"

Một trong những sai lầm phổ biến là cho rằng nước ép nguyên chất hoàn toàn có thể thay thế trái cây nguyên quả.

Ví dụ, để làm một cốc nước cam, có thể cần nhiều quả cam. Nhưng uống một cốc nước ép nhanh hơn rất nhiều so với ăn từng quả.

Khi ép, cấu trúc của trái cây bị phá vỡ và phần chất xơ không còn giữ nguyên như khi ăn cả quả. Vì vậy, nước ép có thể khiến chúng ta tiêu thụ lượng đường tự nhiên lớn hơn trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, "không đường" cũng không có nghĩa là không có đường nếu sản phẩm vẫn chứa đường tự nhiên từ trái cây.

Do đó, nếu mục tiêu là kiểm soát cân nặng và đường huyết, trái cây nguyên quả thường là lựa chọn thuận lợi hơn nước ép.

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Đừng "kiêng thịt" nhưng lại ăn trái cây vô tội vạ

Câu chuyện của Tiểu Lệ cho thấy một sai lầm khá phổ biến: chỉ chú ý đến những món bị xem là "gây béo", nhưng bỏ qua tổng năng lượng của cả ngày.

Không ăn cơm, không ăn thịt nhưng ăn một lượng lớn trái cây nhiều năng lượng, uống nước ép hoặc kết hợp thêm sữa chua, bánh mì, các loại hạt... vẫn có thể khiến tổng năng lượng vượt nhu cầu.

Trái cây vẫn là một phần quan trọng của chế độ ăn cân bằng. Điều cần tránh không phải là trái cây, mà là suy nghĩ "trái cây tốt nên ăn bao nhiêu cũng được".

Ăn đa dạng, ưu tiên trái cây nguyên quả, kiểm soát khẩu phần và chú ý tổng năng lượng trong ngày mới là cách thực tế hơn để vừa thưởng thức trái cây vừa kiểm soát cân nặng.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)



