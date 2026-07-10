Du lịch Tuyên Quang được vinh danh ở nhiều hạng mục tại VITA Awards 2026

Du lịch Tuyên Quang ghi dấu ấn tại VITA Awards 2026

Những nỗ lực xây dựng thương hiệu điểm đến của ngành du lịch Tuyên Quang tiếp tục được ghi nhận khi nhiều đơn vị, doanh nghiệp và điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026 diễn ra ngày 9/7 tại tỉnh Ninh Bình.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. Ảnh: Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang.

Giải thưởng do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2026), với thông điệp "Tôn vinh giá trị - Lan tỏa thương hiệu - Kết nối phát triển".

Đại diện UBND xã Đồng Văn Phố cổ Đồng Văn nhận giải điểm đến có sản phẩm du lịch giàu giá trị văn hóa. Ảnh: Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang.

Năm nay, VITA Awards trao 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục cho các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước có thành tích nổi bật trong quản lý, xúc tiến du lịch, phát triển điểm đến, xây dựng sản phẩm, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch xanh.

Đại diện Khu nghỉ dưỡng H'Mong Village nhận giải thưởng Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu. Ảnh: Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang.

Tại lễ trao giải, du lịch Tuyên Quang để lại dấu ấn với nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang được vinh danh là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có nhiều tham mưu đột phá, sáng tạo trong xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch địa phương.

Tại lễ trao giải, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là Điểm đến thiên nhiên kỳ vĩ thu hút khách hàng đầu. Ảnh: Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang.

Bên cạnh đó, các điểm đến và doanh nghiệp du lịch của tỉnh cũng được xướng tên ở nhiều hạng mục tiêu biểu như: Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha Phường Hà Giang 1 và làng văn hóa du lịch cộng đồng Nặm Đăm đạt danh hiệu Làng du lịch tốt nhất; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là Điểm đến thiên nhiên kỳ vĩ thu hút khách hàng đầu; Phố cổ Đồng Văn nhận giải Điểm đến có sản phẩm du lịch giàu giá trị văn hóa; Khu nghỉ dưỡng H'Mong Village được trao danh hiệu Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu.

Các đơn vị, doanh nghiệp và điểm đến của du lịch Tuyên Quang được vinh danh tại VITA Awards. Ảnh: Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các giải thưởng là sự ghi nhận đối với những địa phương, đơn vị và doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong phát triển du lịch, tạo ra những sản phẩm đặc sắc, nâng cao trải nghiệm của du khách và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Đối với Tuyên Quang, việc nhiều đơn vị được vinh danh không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước mà còn tạo động lực để ngành du lịch tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Giải thưởng VITA Awards được xem là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa của ngành du lịch Việt Nam, góp phần lan tỏa các mô hình phát triển hiệu quả, tăng cường liên kết giữa các địa phương và doanh nghiệp, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như vị thế của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.