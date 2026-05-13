Hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 2872/UBND-TH (ngày 17/4/2026) của UBND tỉnh Lai Châu.

Theo đó, tỉnh Lai Châu sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam để tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Yoga trên địa bàn.

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga (IDY) năm 2026. Ảnh: Sở VH,TT&DL tỉnh Lai Châu.

Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Công – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Lai Châu; bà Phùng Thị Hương Loan – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, các phòng chuyên môn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, cùng đại diện các Câu lạc bộ Yoga đang hoạt động sôi nổi trên địa bàn.

Ông Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026. Ảnh: Sở VH,TT&DL tỉnh Lai Châu.

Tại hội nghị, không khí thảo luận diễn ra vô cùng sôi nổi. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về công tác tổ chức, nội dung chương trình, phương án phối hợp, công tác truyền thông, hậu cần và huy động lực lượng tham gia.



Mục tiêu chung được hội nghị thống nhất là phải đảm bảo chương trình diễn ra một cách an toàn, bài bản, mang lại hiệu quả cao và tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Bà Phùng Thị Hương Loan - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tham gia ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Sở VH,TT&DL tỉnh Lai Châu.

Theo kế hoạch, Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/5 tại tỉnh Lai Châu.

Ngày Quốc tế Yoga không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là dịp để lan tỏa lối sống tích cực, khuyến khích người dân rèn luyện, nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Câu lạc bộ Shine yoga tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Sở VH,TT&DL tỉnh Lai Châu.

Đặc biệt, sự kiện còn đóng vai trò như một nhịp cầu quan trọng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và tăng cường giao lưu văn hóa tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam – Ấn Độ.

Với sự chuẩn bị chu đáo và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 2026 tại Lai Châu được kỳ vọng sẽ để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.