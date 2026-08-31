Du khách khắp nơi nườm nượp về Mộc Châu vui Tuần Văn hóa Du lịch - Tiếng gọi mùa yêu

Mộc Châu người dân xuống chợ, du khách về cao nguyên

Từ sáng 31/8, trên các tuyến đường, khu du lịch, điểm tham quan ở Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, từng dòng người nối nhau đi lại. Đồng bào các dân tộc Sơn La cùng du khách khoác lên mình những bộ trang phục đẹp, vui chơi, chụp ảnh, tạo nên không khí rộn ràng trên cao nguyên lộng gió.

Mộc Châu được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan đẹp và nhiều điểm đến hấp dẫn như Ngũ Động bản Ôn, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông, rừng thông bản Áng, những đồi chè xanh mướt, vườn đào, vườn mận và các trang trại bò sữa. Đây là những lợi thế quý để Mộc Châu phát triển du lịch.

Dịp Quốc khánh 2/9, hàng nghìn du khách tìm về Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tạo nên không khí nhộn nhịp trên cao nguyên. Ảnh: Văn Ngọc

Với ông Mùa A Lau, ở bản Tà Số, phường Mộc Châu, dịp Quốc khánh 2/9 năm nào cũng là thời điểm đặc biệt. Gác lại công việc đồng áng, ông cùng vợ con sửa soạn những bộ quần áo đẹp để xuống chợ, vui hội.

Theo ông Lau, xuống chợ không chỉ để mua sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình mà còn là dịp gặp gỡ bạn bè, thăm hỏi, chúc nhau những điều tốt đẹp sau những ngày lao động vất vả.

Ông Lau chia sẻ: “Năm nào cứ đến dịp này, tôi cùng vợ con lại xuống chợ chơi. Năm nay vui hơn vì tỉnh tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu. Phường tôi có đội bóng tham dự giải thể thao trong khuôn khổ Tuần Văn hóa. Hôm nay đội nhà đá nên tôi đến từ sớm để cổ vũ, mong đội giành chiến thắng”.

Các hoạt động văn hóa, thể thao trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ người dân địa phương háo hức với ngày hội, nhiều hộ kinh doanh cũng tranh thủ dịp này để giới thiệu sản phẩm, quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc tới du khách.

Ông Sồng A Làng, ở xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La, làm nghề buôn bán đồ thổ cẩm và trang phục của đồng bào Mông. Đến với Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm nay, ông cùng vợ chuẩn bị nhiều bộ trang phục và sản phẩm thổ cẩm để phục vụ khách du lịch.

“Đến chợ không chỉ để vui hội mà còn là dịp quảng bá hình ảnh đồng bào dân tộc Mông qua những bộ trang phục, sản phẩm thổ cẩm. Nếu bán được hàng thì gia đình cũng có thêm thu nhập”, ông Làng chia sẻ.

Trong khi đó, anh Lê Văn Phục, du khách đến từ Hà Nội, cho biết đây là lần thứ hai anh đến Mộc Châu. Tuy nhiên, chuyến đi lần này để lại ấn tượng đặc biệt bởi diễn ra đúng dịp Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026.

“Đến Mộc Châu nhiều lần, tôi cảm nhận con người nơi đây rất thân thiện, ẩm thực ngon. Đặc biệt, Mộc Châu có nhiều cảnh quan đẹp, thơ mộng như đồi chè, rừng thông, thác nước; không khí trong lành. Trong những ngày nghỉ lễ này, tôi sẽ cố gắng đi đến thật nhiều điểm để lưu giữ những hình ảnh đẹp”, anh Phục nói.

uần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026 góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Tạo thêm sức hút cho du lịch Mộc Châu

Theo thống kê, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách, doanh thu xã hội từ du lịch đạt hàng nghìn tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến vùng cao này.

Năm 2026, Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, từ ngày 27/8 đến 5/9. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch Mộc Châu, đồng thời quảng bá hình ảnh cao nguyên đến du khách trong nước và quốc tế.

Bà Hoàng Thị Đôi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, thông tin: Sở đã tham mưu xây dựng phương án tổ chức trên tinh thần kế thừa truyền thống của sự kiện thường niên, đồng thời đổi mới cách thức tổ chức, tập trung vào các hoạt động trọng điểm và sự kiện bên lề.

Đồng bào các dân tộc ở Mộc Châu diện trang phục truyền thống xuống chợ, vui hội dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Văn Ngọc

Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026 được tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú, kết nối văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại. Trong đó có Lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”; Đêm hội Thổ cẩm quốc tế với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu”; chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”.

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động cộng đồng như thi trại văn hóa, ẩm thực dân tộc, trình diễn văn hóa cộng đồng đường phố, trò chơi dân gian; các hoạt động văn hóa, thể thao và Phiên chợ vùng cao tại Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập; Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản; các tour tham quan, trải nghiệm.

Một trong sự kiện năm nay là màn đồng diễn ném pao, tái hiện nét đẹp văn hóa ngày hội của đồng bào Mông với sự tham gia của hơn 300 nghệ nhân, diễn viên quần chúng.

Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông góp phần tạo nên sắc màu đặc trưng cho ngày hội ở Mộc Châu. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, Chung kết cuộc thi Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026 (Miss Galaxy Vietnam) sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 5/9, với chủ đề “Women of The Future - Phụ nữ kiến tạo tương lai”.

Với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại được tổ chức trong nhiều ngày, Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026 đang góp phần làm cho cao nguyên những ngày Quốc khánh thêm rộn ràng. Đây cũng là dịp để người dân, du khách gặp gỡ, vui chơi, trải nghiệm và khám phá những nét đẹp văn hóa, cảnh sắc của Mộc Châu.

Từ những bản làng vùng cao đến các điểm du lịch, từ phiên chợ đến sân thể thao, đâu đâu cũng thấy sắc màu trang phục dân tộc, tiếng cười nói và những bước chân du khách. Tất cả đang góp phần tạo nên một Mộc Châu thân thiện, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách.

Một số hình ảnh du khách nườm nượp về Mộc Châu vui Tuần Văn hóa – Du lịch