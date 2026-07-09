Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên: "Tắc" mặt bằng phía Lào Cai, giải ngân năm 2026 mới đạt hơn 2,4%

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu kiểm tra thực địa dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Sáng ngày 9/7, Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu do ông Hà Quang Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực địa tình hình thực hiện dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Đây là công trình giao thông trọng điểm kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) với xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu).

Quang cảnh buổi kiểm tra. (Ảnh: Đinh Lan)

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu, tính đến tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại địa phận tỉnh Lai Châu đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công. Diện tích rừng được duyệt chuyển mục đích sử dụng đã chặt hạ, dọn dẹp đạt khoảng 90% khối lượng.

Tại địa phận Lai Châu chỉ còn một vài vướng mắc nhỏ như: 1 trường hợp đất tranh chấp, 1 vị trí chưa rõ ranh giới với Thủy điện Nậm Thi và đường điện 35Kv của Công ty Cầu kính Rồng mây chưa được di dời.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lai Châu kiểm tra thực địa tiến độ thi công dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. (Ảnh: Đinh Lan)

Đáng lo ngại nhất hiện nay là "nút thắt" từ phía tỉnh Lào Cai. Dù hai địa phương từng thống nhất sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2026, nhưng đến nay, toàn bộ mặt bằng dự án thuộc địa phận tỉnh Lào Cai vẫn... "án binh bất động", chưa có mặt bằng để thi công. Nguyên nhân chủ yếu do một số đoạn tuyến chính bị chồng lấn ranh giới với dự án của phường Sa Pa và dự án khu đô thị xanh của Ecopark.

Chính sự chậm trễ này cùng nhiều rào cản khách quan đã kéo lùi kết quả giải ngân năm 2026 của dự án. Tính đến thời điểm báo cáo, lũy kế giá trị giải ngân năm 2026 mới chỉ đạt vỏn vẹn hơn 21,3 tỷ đồng (tương đương 2,47% kế hoạch vốn năm). Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 72 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung chỉ rõ: Dự án hiện đang rất chậm trong công tác GPMB, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung của toàn bộ công trình. Trách nhiệm này trước hết thuộc về phía chủ đầu tư.

Ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận buổi kiểm tra. (Ảnh: Đinh Lan)

Để "vực" dự án trở lại đúng quỹ đạo, người đứng đầu chính quyền tỉnh Lai Châu yêu cầu: Chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các đơn vị từ thiết kế, chủ đầu tư đến thi công phải bám sát hiện trường để xử lý ngay vướng mắc; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo tuần. Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng, đẩy nhanh thủ tục giải ngân. Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ quy trình đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tăng cường hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác đền bù, GPMB.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại để bù đắp khối lượng bị chậm.

“Chủ đầu tư phải chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Lào Cai nhằm sớm tháo gỡ dứt điểm vướng mắc chồng lấn ranh giới, đẩy nhanh chi trả bồi thường để nhận bàn giao mặt bằng sạch trong thời gian sớm nhất” – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.