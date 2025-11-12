Dự án Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình 2.300 tỷ: Gỡ "nút thắt" mặt bằng, tăng tốc thi công

Dự án Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình: Điểm nhấn kiến trúc và tiện ích đẳng cấp

Từ nhiều năm nay, Hòa Bình luôn được xem là "vùng đệm" du lịch quan trọng, là cửa ngõ kết nối Hà Nội với không gian văn hóa và thiên nhiên hùng vỹ của Tây Bắc. Tuy nhiên, để "giữ chân" du khách và biến tiềm năng thành động lực kinh tế thực sự, khu vực này cần nhiều hơn những điểm đến đơn lẻ.

Tọa lạc tại xóm Nút, phường Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ nay là tỉnh Phú Thọ, khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình (khu Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình) là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển HTV Quốc tế làm chủ đầu tư với tổng vốn 2.300 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình (khu Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình), phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: PV.

Khu nghỉ dưỡng được kỳ vọng là một điểm đến thú vị, kết hợp đa dạng loại hình du lịch sinh thái - văn hóa, cùng trung tâm dưỡng lão hiện đại.

Điểm nhấn nổi bật nhất của dự án là khách sạn Castle of the Cluods. Tòa lâu đài này được xây dựng trên độ cao 160m, với diện tích 2ha, mang phong cách kiến trúc châu Âu nguy nga, tráng lệ. Khách sạn bao gồm: 150 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao; 2 phòng tổng thống; 2 bể bơi vô cực; Trung tâm tổ chức sự kiện; 50 phòng massage trị liệu phục hồi sức khỏe theo tiêu chuẩn Đài Loan, khu tập gym và sân thể thao.

Bao quanh khách sạn là dãy tường thành và các vọng gác mang phong cách châu Âu, tạo nên một tầm nhìn rộng lớn bao quát TP. Hòa Bình cũ và dòng sông Đà. Phía bên dưới là tuyến phố đi bộ châu Âu dài hơn 500m.

Ngày 26/06/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển HTV Quốc tế đã chính thức được cấp giấy phép khai thác đất dôi dư trong quá trình thi công Dự án. Ảnh: Thành Dân.

Ngoài ra, một công trình kiến trúc ấn tượng khác là Tháp cầu kính. Tháp có đường kính 46m, chiều cao 73m (đã được Bộ Quốc phòng cấp phép). Bên trong tháp có 10 tầng nhà hàng và khu tổ chức sự kiện.

Đặc biệt, đỉnh tháp có vành đĩa rộng với thiết kế kính 3D, có sức chứa 300 người nhô ra ngoài, mang đến cái nhìn hùng vĩ về núi rừng Tây Bắc cho du khách. Khu nghỉ dưỡng còn có nhiều khu nhà, biệt thự nghỉ dưỡng hiện đại nằm độc lập ở các vị trí đẹp, xen kẽ là các cảnh quan cây xanh, hồ lớn nhỏ liên hoàn như một con sông tự nhiên.

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình còn có sức hút đặc biệt với các gia đình nhờ công viên khủng long. Nơi đây mô phỏng sống động hàng trăm mô hình khủng long lớn nhỏ và các loại sinh vật từ thời kỷ Jura, mang lại trải nghiệm khám phá thú vị cho cả gia đình.

Dự án cũng chú trọng đến việc bảo tồn văn hóa truyền thống của người Mường Hòa Bình thông qua các kiến trúc như: Khu làng văn hoá các dân tộc bản địa, nhà tròn Spa.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe và dưỡng lão tiên tiến

Chức năng chính của khu nghỉ dưỡng là sinh thái nghỉ ngơi, an dưỡng và trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và cộng đồng. Dự án được định vị là trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều trị phục hồi chức năng kết hợp các liệu pháp Đông - Tây Y lý tưởng.

Sau khi có giấy phép, đơn vị thi công đang tiến hành xử lý hạ độ cao và vận chuyển đất dư thừa ra khỏi dự án để có mặt bằng thuận lợi cho việc triển khai thi công dự án. Ảnh: Thành Dân.

Đặc biệt, dự án tập trung vào công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với hai khu dưỡng lão Bảo Thọ 1 và Bảo Thọ 2 có tổng diện tích 5ha. Các khu dưỡng lão có chức năng chăm sóc cho người già, người cao tuổi, người cô đơn, cơ nhỡ.

Viện dưỡng lão Bảo Thọ 2 được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế Nhật Bản và có thiết kế sân bay riêng biệt, duy nhất trong khu vực, thuận lợi cho việc đi lại. Khu Bảo Thọ 1 còn cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân tuyến trung ương và khám chữa bệnh cộng đồng cho người dân địa phương.

Theo kế hoạch, dự án khu viện dưỡng lão giai đoạn 1 đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động vào đầu năm.

Dự án Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tăng tốc về đích

Một trong những khó khăn khiến tiến độ dự án bị chậm là việc địa hình có nhiều vị trí đồi núi dốc không phù hợp, đòi hỏi phải xử lý hạ độ cao và vận chuyển đất dư thừa ra khỏi dự án để có mặt bằng thuận lợi cho thi công.

Sau nhiều nỗ lực, vào ngày 26/06/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển HTV Quốc tế đã chính thức được cấp phép khai thác đất dôi dư trong quá trình thi công Dự án. Khối lượng khai thác được phép là 435.718m3 trong thời hạn 1 năm.

Hiện tại, chủ đầu tư đã nhanh chóng triển khai kế hoạch khai thác đất dôi dư một cách bài bản, đảm bảo an toàn vận hành, vận tải, phòng chống cháy nổ, đồng thời chú trọng đến công tác bảo vệ và cải tạo môi trường, kiểm soát khí thải, nước thải theo đúng quy định pháp luật.

Dự án Bảo Thọ Quốc Tế Hòa Bình được kỳ vọng sẽ trở thành một xu hướng thức thời, đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao của xã hội.

Không để ai đứng ngoài sự phát triển

Đánh giá về dự án, ông Nguyễn Xuân Phục, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn cho biết: “Dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình là một dự án lớn tại địa phương, có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Đây không chỉ là một dự án đầu tư đơn thuần, mà còn là một điểm nhấn chiến lược, mở ra cơ hội vàng để đưa du lịch của tỉnh Phú Thọ nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung lên một tầm cao mới”.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn, dự án được kỳ vọng sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra hàng trăm việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ, nông nghiệp sạch và tiểu thủ công nghiệp phát triển theo. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của bà con.

Bên cạnh đó, việc hình thành một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế sẽ thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu, góp phần đưa thương hiệu du lịch Phú Thọ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe hàng đầu cả nước.

Tuy còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ, song phường Kỳ Sơn cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ cùng chủ đầu tư, đảm bảo dự án triển khai theo hướng bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường, biến Khu sinh thái Bảo Thọ trở thành hình mẫu của sự phát triển du lịch bền vững và có trách nhiệm.

Đồng thời tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của nhà đầu tư và sự hỗ trợ tối đa của chính quyền các cấp, Khu Bảo Thọ Quốc tế Hòa Bình sẽ sớm hoàn thành, không chỉ là niềm tự hào của Hòa Bình mà còn là biểu tượng mới cho sự phát triển thịnh vượng của du lịch Tây Bắc.



Theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Hòa Bình, đến quý IV/2024: Dự án hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng; Từ quý I/2025 đến quý II/2026: Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt thiết bị máy móc; Từ quý III/2026: Hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa dự án vào hoạt động.