Đột quỵ không còn là nỗi lo với những thực phẩm quá sẵn này ở Việt Nam, giá lại rẻ bèo

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn cầu. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, việc phòng ngừa đột quỵ không hề khó khăn như bạn nghĩ? Bí quyết nằm ở chính những thực phẩm quen thuộc hàng ngày, dễ dàng tìm kiếm và chế biến.

Các loại rau màu xanh đậm

Rau xanh đậm chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, beta-carotene, và các flavonoid. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể, bảo vệ tế bào và mạch máu khỏi tổn thương, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ. Kali và magie có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Rau xanh đậm là nguồn cung cấp dồi dào hai khoáng chất này, giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm nguy cơ đột quỵ.

Folate là một loại vitamin B có tác dụng giảm nồng độ homocysteine trong máu. Nồng độ homocysteine cao làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và đột quỵ. Do đó, việc bổ sung folate từ rau xanh đậm có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Rau xanh đậm chứa rất ít chất béo bão hòa và cholesterol, giúp duy trì mức cholesterol lành mạnh trong máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Các loại rau màu xanh đập cực tốt cho tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ. Ảnh :Shutter Stock

Các loại hạt

Nhiều loại hạt, đặc biệt là hạt óc chó, hạt lanh và hạt chia, chứa nhiều axit béo omega-3. Omega-3 có tác dụng giảm viêm, giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Các loại hạt cũng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp kiểm soát đường huyết và cholesterol, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến đột quỵ như tiểu đường và tăng huyết áp.

Magie có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và chức năng tim. Các loại hạt như hạt bí, hạt điều và hạnh nhân chứa nhiều magie, giúp duy trì huyết áp ổn định và giảm nguy cơ đột quỵ. Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào và mạch máu khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ. Hạt hướng dương và hạnh nhân là những nguồn cung cấp vitamin E tốt.

Ngoài vitamin E, các loại hạt còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như polyphenol và flavonoid, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hạt cũng chứa nhiều calo và chất béo, vì vậy nên ăn một lượng vừa phải và kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống năng động để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trái cây họ cam quýt

Vitamin C dồi dào trong các loại trái cây họ cam quýt là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào và mạch máu khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ. Các loại trái cây họ cam quýt chứa nhiều flavonoid, một nhóm chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm, giảm cholesterol xấu (LDL) và huyết áp, đồng thời cải thiện chức năng mạch máu.

Kali có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp kali dồi dào, giúp duy trì huyết áp ổn định và giảm nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, chất xơ giúp kiểm soát đường huyết và cholesterol, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến đột quỵ như tiểu đường và tăng huyết áp. Trái cây họ cam quýt cũng chứa ít calo và chất béo, phù hợp cho một chế độ ăn uống lành mạnh, giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ đột quỵ.

Trái cây họ cam quýt cũng là những thần dược ngừa đột quỵ bạn không nên bỏ qua. Ảnh: Istock

Các loại đậu

Đậu chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và kiểm soát đường huyết, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến đột quỵ như tiểu đường và tăng huyết áp. Protein từ đậu giúp thay thế protein động vật, giảm lượng chất béo bão hòa và cholesterol trong chế độ ăn uống, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Các loại đậu dồi dào folate là một loại vitamin B có tác dụng giảm nồng độ homocysteine trong máu. Nồng độ homocysteine cao làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu và đột quỵ. Do đó, việc bổ sung folate từ các loại đậu có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Kali và magie có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Các loại đậu như đậu đen, đậu lăng và đậu nành chứa nhiều kali và magie, giúp duy trì huyết áp ổn định và giảm nguy cơ đột quỵ.

Sữa chua

Canxi và vitamin D có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương và hệ tim mạch. Sữa chua là nguồn cung cấp dồi dào hai dưỡng chất này, giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và xơ vữa động mạch, hai yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ.

Protein trong sữa chua giúp xây dựng và duy trì các mô cơ thể, bao gồm cả mạch máu. Điều này giúp tăng cường sức khỏe mạch máu và giảm nguy cơ tổn thương mạch máu, một yếu tố quan trọng gây đột quỵ. Sữa chua, đặc biệt là các loại sữa chua ít béo hoặc không béo, chứa ít chất béo bão hòa, giúp duy trì mức cholesterol lành mạnh trong máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.