Đột quỵ cũng phải 'sợ' loại quả này, có thành phần hỗ trợ giảm ung thư, người Việt ăn nhiều mà ít biết
11/05/2026 22:01 GMT +7
Ổi không chỉ ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá giúp phòng ngừa đột quỵ và ung thư. Khám phá cách ăn ổi và các món ngon từ ổi trong bài viết này!
Ổi là loại trái cây quen thuộc, được ưa chuộng không chỉ bởi vị ngọt thanh, dễ ăn mà còn nhờ những lợi ích đáng kể đối với sức khỏe, từ hỗ trợ tim mạch đến giảm nguy cơ một số bệnh lý nghiêm trọng.
Giá trị dinh dưỡng của ổi hỗ trợ phòng đột quỵ và ung thư
Theo quan niệm Đông y, ổi có vị ngọt chát, tính bình, hỗ trợ tiêu viêm, cầm tiêu chảy và bổ khí huyết. Đặc biệt, ổi giàu kali – khoáng chất có vai trò ổn định huyết áp. Nếu thiếu kali sẽ làm cho nhịp tim không đều, nhịp quá nhanh… Đủ kali theo nhu cầu sẽ giúp ổn định huyết áp và phòng chống bệnh tim mạch. Chế độ ăn giàu kali và magie còn giảm nguy cơ đột quỵ.
Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong ổi giúp hạn chế quá trình xơ vữa động mạch, góp phần bảo vệ hệ tim mạch.
Giảm nguy cơ ung thư
Ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như lycopene, quercetin, vitamin C và polyphenol. Những hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do – yếu tố gây tổn thương tế bào và có liên quan đến sự hình thành ung thư.
Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn ổi thường xuyên có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú và tuyến giáp.
Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cân
Ổi có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp với người cần kiểm soát lượng đường trong máu. Chất xơ trong ổi cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.
Với lượng calo thấp và hàm lượng đường không quá cao so với nhiều loại trái cây khác, ổi giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và phù hợp với người đang theo đuổi chế độ giảm cân.
Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến nghị nên ăn ổi chín tự nhiên, có thể giữ cả vỏ để bổ sung thêm chất xơ. Với hàm lượng dưỡng chất phong phú và nhiều lợi ích, ổi được xem là một lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Món ngon với ổi, giúp phòng ngừa đột quỵ, ung thư
Salad ổi
Ổi lắc xí muội
Ổi dầm
Sinh tố ổi
Ổi chiên giòn
Trà ổi hồng
Mứt ổi dẻo
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