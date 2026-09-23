Đột phá hạ tầng kết nối Lai Châu: Chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu 50.000 tỷ đồng

Tăng tốc chuẩn bị đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Tại phiên họp, đại diện Đảng ủy UBND tỉnh Lai Châu đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng đoạn tuyến từ Bảo Hà đến Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu. Đây được đánh giá là công trình hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng và đảm bảo quốc phòng - an ninh cho toàn khu vực.

Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu có tổng chiều dài là 119 km. (Ảnh: Đinh Đông)

Dự án CT.13 có chiều dài toàn tuyến là 119 km (đoạn qua tỉnh Lào Cai dài 49,5 km; đoạn qua tỉnh Lai Châu dài 69,5 km). Đoạn thuộc tỉnh Lai Châu chạy qua 8 xã: Mường Than, Pắc Ta, Tân Uyên, Mường Khoa, Bản Bo, Bình Lư, Khun Há, Tả Lèng và phường Tân Phong.

Dự án có điểm đầu nối từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai (thuộc xã Bảo Hà, Lào Cai) đến điểm cuối là Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu. Quy mô thiết kế: 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ là 50.000 tỷ đồng, từ nguồn Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2026 – 2031.



Ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Đinh Đông)

Đến thời điểm hiện tại, công tác lập và thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã hoàn tất và trình Thủ tướng Chính phủ. Các khâu chuẩn bị bồi thường, tái định cư, cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) và phối hợp liên ngành, liên tỉnh đang được duy trì chặt chẽ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nội dung: Ranh giới thu hồi đất, vị trí quy hoạch trạm dừng nghỉ, phương án xây dựng các khu tái định cư, đơn giá bồi thường và khả năng cân đối nguồn vốn.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu kết luận tại phiên họp. (Ảnh: Đinh Đông)

Ghi nhận sự chủ động của các sở, ngành và địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia. Để đảm bảo tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đúng quy định pháp luật về đầu tư công và xây dựng; đánh giá chính xác nguồn vốn, đặc biệt là khả năng bố trí phần vốn ngân sách địa phương; phối hợp với chính quyền 9 xã, phường rà soát chính xác hiện trạng đất đai, tài sản, số hộ dân chịu ảnh hưởng để sẵn sàng triển khai công tác đền bù, tái định cư ngay sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư…

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng lưu ý các địa phương có tuyến đường đi qua phải quản lý nghiêm ngặt mốc GPMB, trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng cơi nới, trục lợi chính sách; đồng thời tăng cường đối thoại, thông tin minh bạch để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.