Đồng vốn tín dụng tiếp sức nông dân phát triển sản xuất
29/07/2026 08:15 GMT +7
Vốn tín dụng giúp nông dân xã Yên Châu (Sơn La) đầu tư sản xuất, nâng cao năng suất, cải thiện đời sống, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
Hội viên nông dân có cơ hội vươn lên
Toàn xã Yên Châu hiện có 7.459 hộ với 32.458 nhân khẩu, trong đó 5.221 hộ sản xuất nông nghiệp, chiếm 70% tổng số hộ. Hội Nông dân xã có 3.668 hội viên sinh hoạt tại 56 chi hội.
Trong 6 tháng đầu năm
2026, Hội Nông dân xã Yên Châu (Sơn La) đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội
viên phát triển kinh tế, nổi bật là huy động và quản lý hiệu quả các nguồn vốn
tín dụng ưu đãi, góp phần giúp nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.
Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn ủy thác qua Hội đạt 42 tỷ đồng, với 717 hộ còn dư nợ, được quản lý thông qua 25 tổ tiết kiệm và vay vốn. Riêng trong 6 tháng đầu năm, Hội đã phối hợp giải ngân 677 triệu đồng cho 84 hộ vay mới từ nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; đồng thời duy trì dư nợ 12,635 tỷ đồng qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 131 hộ vay.
Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội quản lý đạt 3,67 tỷ đồng, triển khai 2 dự án, hỗ trợ 22 hộ vay phát triển các mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại Tiểu khu Nà Và, Bản Boong Xanh và Bản Chiềng Sàng 2.
Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, mở rộng sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa với 125 hộ đăng ký danh hiệu các cấp, nhiều mô hình đạt thu nhập 40-46 triệu đồng/năm.
Trong 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân xã Yên Châu đặt mục tiêu hỗ trợ 120 hộ tiếp cận vốn, duy trì 2 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổ chức 3 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho khoảng 200 lượt hội viên, tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp.
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