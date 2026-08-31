Đồng Văn đón khoảng 2.700 lượt du khách trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9

Đồng Văn đón khoảng 2.700 lượt du khách trong ngày 30/8

Theo thông tin từ xã Đồng Văn, lượng khách đến địa phương trong ngày 30/8 đạt khoảng 2.700 lượt. Đây là tín hiệu tích cực đối với hoạt động du lịch Đồng Văn, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Du khách tập trung đông tại cổng phố cổ Đồng Văn. Ảnh: TT xã Đồng Văn.

Sức hút của Đồng Văn đến từ cảnh quan núi đá đặc trưng, không gian vùng cao và những giá trị văn hóa truyền thống được cộng đồng các dân tộc gìn giữ, phát huy.

Trong dịp lễ, du khách không chỉ được khám phá cảnh sắc thiên nhiên mà còn có cơ hội trải nghiệm không khí văn hóa, văn nghệ sôi động tại phố cổ Đồng Văn do địa phương tổ chức.

Hàng nghìn du khách quốc tế và trong nước tham gia đốt lửa trại, nhảy múa tại phố cổ Đồng Văn. Ảnh: TT xã Đồng Văn.

Việc lượng khách tăng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ cũng tạo thêm động lực để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Văn tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn minh và giàu bản sắc.

Sôi nổi hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2/9

Trước đó, xã Đồng Văn tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Du khách tham gia "check in" tại phố cổ Đồng Văn. Ảnh: TT xã Đồng Văn.

Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc do các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ đến từ các thôn, bản và các đơn vị trường học trên địa bàn biểu diễn.

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời thể hiện nét đẹp văn hóa và đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Đêm văn nghệ mang đến không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày hướng tới Quốc khánh 2/9, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Trước đó, xã Đồng Văn tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026). Ảnh: TT xã Đồng Văn.

Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần tạo thêm điểm nhấn cho hành trình trải nghiệm của du khách khi đến Đồng Văn dịp lễ 2/9.

Với lượng khách đạt khoảng 2.700 lượt chỉ trong ngày 30/8, địa phương kỳ vọng các hoạt động du lịch, văn hóa tiếp tục sôi động trong những ngày nghỉ lễ.

Cùng với việc thu hút du khách, xã Đồng Văn xác định việc gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo đảm môi trường du lịch thân thiện, văn minh là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Địa phương trân trọng cảm ơn du khách đã lựa chọn Đồng Văn là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự yêu mến, đồng hành của du khách đối với mảnh đất và con người nơi đây.

Đồng Văn đang từng bước tạo dấu ấn trong hành trình khám phá vùng cao Tuyên Quang bằng cảnh sắc núi đá đặc trưng, bản sắc văn hóa đa dạng và sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương.