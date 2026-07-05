Đồn Biên phòng Hua Bum và Hội phụ nữ xã bắt tay làm dân vận khéo, giúp bà con biên giới thoát nghèo

Đưa kỹ năng số về bản vùng cao

Không chỉ bám sát địa bàn để bảo vệ chủ quyền, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum còn trở thành những "cán bộ số" tận tụy của bà con. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền và hướng dẫn người dân ứng dụng chuyển đổi số vào đời sống.

Mô hình "Dân vận khéo" do CBCS Đồn Biên phòng Hua Bum phối hợp cùng Hội LhPN xã triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, từ hỗ trợ kỹ thuật số đến tìm đầu ra cho nông sản, giảm nghèo bền vững Ảnh: Đồn Biên phòng Hua Bum

Cụ thể, bà con đã được hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Những hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu đã giúp người dân vùng biên nâng cao kỹ năng số, từ đó mở ra cách tiếp cận thông tin hiện đại và thuận tiện hơn.

Điểm sáng trong mô hình “Dân vận khéo” tại đây chính là việc chú trọng hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhận thấy tiềm năng từ các loại nông sản địa phương, cán bộ Biên phòng đã trực tiếp hướng dẫn các hộ dân xây dựng hình ảnh sản phẩm, đưa thông tin lên các nền tảng số và mạng xã hội để quảng bá.

Việc kết nối tiêu thụ qua không gian mạng đã giúp nông sản địa phương tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Bên cạnh đó, đơn vị còn sát cánh cùng bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum (tỉnh Lai Châu) hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Đồn Biên phòng Hua Bum

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Những hoạt động hỗ trợ thiết thực này không chỉ giúp đời sống kinh tế của các hộ nghèo từng bước được cải thiện mà còn thắt chặt hơn nữa tình quân - dân. Mô hình đã thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của lực lượng Biên phòng với đồng bào các dân tộc.

Thông qua "Dân vận khéo", khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hua Bum ngày càng được củng cố. Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.