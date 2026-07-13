Doanh nghiệp Sun Yuan (Đài Loan, Trung Quốc) tìm đối tác Việt Nam cung ứng sầu riêng

Theo đó, trong thư gửi Thương vụ, Sun Yuan cho biết muốn tìm đối tác cung ứng sầu riêng của Việt Nam để nhập khẩu về phân phối tại Đài Loan với các yêu cầu cụ thể như sau:

Tên sản phẩm: Sầu riêng tươi (mã HS: 08106000007) .

Quy cách đóng gói: 3-4 trái/ thùng carton với trọng lượng khoảng 10kg/ thùng

Số lượng dự kiến: 01 container 40HQ

Cảng đến: Cao Hùng, Đài Loan (Kaohsiung port)

Yêu cầu về tư cách của nhà xuất khẩu: Nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất có kinh nghiệm đã xuất sản phẩm này sang Đài Loan trong vòng 2 năm qua và nắm rõ các quy định kiểm dịch của Đài Loan.

Chi tiết về yêu cầu mua - bán/hợp tác do hai Bên trực tiếp trao đổi.

Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng sản phẩm nêu trên được đề nghị gửi thư cho Thương vụ (bằng tiếng Việt) kèm hồ sơ giới thiệu năng lực cung ứng (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung phồn thể), với danh thiếp của cán bộ phụ trách kinh doanh, để được kết nối với nhà nhập khẩu. Thông tin liên hệ của Thương vụ như sau:

Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Commercial Division

Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

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Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho hay, hiện Đài Loan chủ yếu nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan và Việt Nam. Trong những năm gần đây, do giá cả hợp lý, chất lượng sầu riêng ngày càng được cải thiện nên sầu riêng Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Đài Loan.

Theo Hiệp hội doanh nghiệp nhập khẩu hoa quả Đài Loan, sầu riêng Việt Nam hiện có chỗ đứng vững chắc tại Đài Loan do có sức cạnh tranh tốt hơn sầu riêng Thái Lan với sản lượng lớn, giá cả hợp lý hơn. Sầu riêng Thái Lan chỉ tập trung nhiều vào tháng 4, 5, 6, thời vụ không dài; ngoài thời điểm này, sầu riêng Thái Lan rất ít và rất đắt. Do đó, doanh nghiệp Đài Loan trong một vài năm gần đây đã tìm cách chuyển hướng sang nhập khẩu sầu riêng Việt Nam.

"Người Đài Loan khá ưa thích loại trái cây này trong khi thị trường nội địa không sản xuất được. Đây là cơ hội cho sầu riêng Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu và duy trì thị phần", thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) dẫn thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan (TITA) cho biết, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ vượt qua Thái Lan trở thành đối tác cung ứng sầu riêng tươi lớn nhất cho Đài Loan.

Theo "Tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất gây ô nhiễm và độc tố trong thực phẩm" của Đài Loan, giới hạn áp dụng đối với cadmium trong các loại rau và trái cây sau khi loại bỏ lõi, thân, gốc, hạt và các bộ phận không ăn được khác là 0,05 mg/kg.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tươi vào Đài Loan tăng cường kiểm soát sản phẩm sầu riêng tươi xuất khẩu sang Đài Loan để bán được nhiều hơn nữa hàng vào thị trường này, đồng thời lưu ý các sản phẩm xuất khẩu sang Đài Loan phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Loan.

Giá sầu riêng hôm nay (13/7) tiếp tục đi ngang tại các vùng thu mua trọng điểm. Tại khu vực Tây Nam bộ, sầu riêng RI6 loại 1 hiện được giao dịch trong khoảng 55.000 – 60.000 đồng/kg, còn hàng xô phổ biến ở mức 25.000 – 28.000 đồng/kg. Đối với sầu riêng Thái, giá hàng tuyển vẫn duy trì quanh ngưỡng 85.000 – 90.000 đồng/kg, trong khi hàng xô dao động từ 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Ở Đông Nam bộ, thị trường tiếp tục giữ trạng thái ổn định. Cụ thể, RI6 loại đẹp được thương lái thu mua trong khoảng 55.000 – 60.000 đồng/kg, còn hàng xô ở mức 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại tuyển hiện giao dịch từ 75.000 – 85.000 đồng/kg, trong khi hàng xô phổ biến trong khoảng 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, giá sầu riêng cũng chưa có sự điều chỉnh khi nhu cầu tiêu thụ vẫn khá yếu. Hiện RI6 đạt chuẩn được thu mua ở mức 52.000 – 54.000 đồng/kg, còn hàng xô dao động từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Với sầu riêng Thái, giá hàng tuyển tiếp tục giữ trong khoảng 72.000 – 74.000 đồng/kg, còn hàng xô được giao dịch quanh mức 32.000 – 35.000 đồng/kg.