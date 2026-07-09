Doanh nghiệp luôn giữ vai trò trung tâm đối với sự phát triển du lịch ở Lào Cai

Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp du lịch và bàn giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Quốc Hồng.

Hội nghị là diễn đàn để chính quyền và doanh nghiệp cùng nhìn nhận những khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng của ngành du lịch trong không gian mới sau hợp nhất.

Sau hợp nhất, tỉnh Lào Cai hình thành một không gian du lịch có quy mô lớn hơn, hội tụ nhiều tài nguyên đặc sắc, từ đỉnh Fansipan, Khu du lịch quốc gia Sa Pa, cao nguyên trắng Bắc Hà đến ruộng bậc thang Mù Cang Chải, suối khoáng nóng Trạm Tấu, cánh đồng Mường Lò cùng kho tàng văn hóa đặc sắc của 29 nhóm ngành dân tộc.

Đây là lợi thế rất lớn để tỉnh hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, 4 mùa, đón khách quanh năm; mở rộng liên kết vùng; khai thác các tài nguyên du lịch đặc trưng, riêng có của tỉnh (như các ngọn núi cao, hùng vỹ; các khu rừng nguyên sinh; các thác nước đẹp và các di sản thế giới,…).

Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực cũng như trên phạm vi cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quốc Hồng.

Thực tế cho thấy, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón trên 6,75 triệu lượt khách (đạt gần 60% kế hoạch năm; trong đó khách quốc tế đạt trên 940 nghìn lượt),

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 25.000 tỷ đồng (đạt gần 50% kế hoạch năm). Kết quả này tạo nền tảng quan trọng nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành.

Ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm; phát triển cơ sở lưu trú và các dịch vụ chất lượng cao; hoàn thiện hạ tầng tại các điểm du lịch cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh Lào Cai sẽ xây dựng nền tảng số du lịch, phát triển các ứng dụng du lịch thông minh, sách điện tử, thư viện điện tử và hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý, quảng bá điểm đến.

Chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xúc tiến mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới phương thức quản trị, tiếp cận thị trường và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Cùng với hạ tầng và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực được xem là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ. Đồng thời, chú trọng đào tạo đội ngũ làm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng cho lao động tại cơ sở.

Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh và du lịch trải nghiệm.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai giải đáp kiến nghị của các doanh nghiệp du lịch về đất đai. Ảnh: Quốc Hồng.

Tại Hội nghị, nhiều doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông, viễn thông; hỗ trợ phát triển sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng chuyển đổi số.

Tỉnh Lào Cai sẽ duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển du lịch ở Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động du lịch; đồng thời tổ chức khai trương Văn phòng Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai tại phường Sa Pa, góp phần tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.