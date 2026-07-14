Đoàn vận động viên trẻ Lai Châu giành 9 huy chương Vàng tại giải Pickleball thanh thiếu niên ba nước Việt – Lào – Trung

Đoàn thể thao Lai Châu giành 9 huy chương Vàng

Nhận quyết định từ UBND tỉnh Lai Châu, đoàn đại biểu và vận động viên do ông Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn đã lên đường sang huyện Giang Thành (thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) để tham dự giải Pickleball thanh thiếu niên ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ II (CPC-J90) – Trạm Giang Thành.

Đoàn vận động viên trẻ Lai Châu giành 9 huy Vàng tại giải Pickleball thanh thiếu niên ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ II. (Ảnh: Trần Công)

Giải đấu diễn ra từ ngày 11 - 12/7/2026. Đoàn Lai Châu tham gia giải với 18 thành viên, tranh tài ở các nhóm tuổi: Khối Tiểu học dưới 10 tuổi và dưới 12 tuổi; khối Trung học cơ sở dưới 14 tuổi; khối Trung học phổ thông dưới 18 tuổi.

Bằng tinh thần thi đấu tự tin, quyết tâm và bản lĩnh kiên cường, các vận động viên trẻ của Lai Châu đã cống hiến những trận bóng mãn nhãn, liên tục vượt qua các đối thủ mạnh để mang về bảng thành tích rực rỡ, với 9 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Đây là “trái ngọt” xứng đáng cho quá trình khổ luyện nghiêm túc của các tay vợt trẻ, cùng sự hướng dẫn tận tình từ các huấn luyện viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Lai Châu.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt giải. (Ảnh: Trần Công)

Giải đấu năm nay do Huyện ủy, Chính quyền nhân dân huyện Giang Thành chủ trì và Cục Giáo dục và Thể thao huyện Giang Thành đồng tổ chức. Đây không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà còn có ý nghĩa làm sâu sắc hơn hoạt động giao lưu, xây dựng thương hiệu pickleball bền vững giữa ba nước Việt - Lào - Trung.

Không chỉ giành thành tích cao tại giải đấu, trong suốt thời gian lưu trú tại nước bạn, toàn đoàn Lai Châu đã chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ ra nước ngoài cũng như luật pháp nước sở tại. Sự thân thiện, kỷ luật của đoàn đã để lại hình ảnh đẹp, thanh lịch về thế hệ trẻ vùng đất Lai Châu trong lòng bạn bè quốc tế.

Thành công này được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn, mở ra bước tiến mới cho phong trào tập luyện bộ môn Pickleball trong giới trẻ Lai Châu. Giải đấu góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu văn hóa, thể thao hữu nghị giữa thế hệ thanh thiếu niên của ba nước.