Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ

Dâng hoa, dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã báo công lên Bác và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu dâng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. (Ảnh: Quý Trung)

Trong những năm qua, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu luôn quan tâm chăm lo người có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ bằng tất cả trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc; không ngừng bồi đắp truyền thống yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí cống hiến cho thế hệ trẻ, để những giá trị tốt đẹp ấy được tiếp nối và lan tỏa.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân thắp hương mộ phần liệt sĩ. (Ảnh: Quý Trung)

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn của Bác và các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc xương máu, tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nguyện đoàn kết một lòng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, xanh, bền vững.