Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ
26/07/2026 19:35 GMT +7
Chiều 26/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu do Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân làm Trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.
Dâng hoa, dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã báo công lên Bác và các Anh hùng liệt sĩ.
Trong những năm qua, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu luôn quan tâm chăm lo người có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ bằng tất cả trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc; không ngừng bồi đắp truyền thống yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí cống hiến cho thế hệ trẻ, để những giá trị tốt đẹp ấy được tiếp nối và lan tỏa.
Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn của Bác và các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc xương máu, tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nguyện đoàn kết một lòng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, xanh, bền vững.
Lai Châu: Nghĩa tình hướng về Mường Than, sẻ chia giúp đồng bào vùng lũ ổn định cuộc sống
Tập thể cán bộ, người lao động MobiFone cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lai Châu đã đóng góp 105 triệu đồng gửi tới Nhân dân xã Mường Than. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua gian khó, ổn định đời sống.
Phát hiện 6 ngôi mộ nghi là mộ phần liệt sĩ tại xã Pa Tần, Lai Châu
Từ thông tin người dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Pa Tần (Lai Châu) đã phát hiện 6 ngôi mộ nghi là mộ phần của các liệt sĩ hy sinh từ thời kháng chiến chống Pháp.
Lai Châu: Xác định phần mộ của 47 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 920 tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư
Căn cứ vào tư liệu lịch sử cùng các nhân chứng, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu xác định, phần mộ liệt sĩ tập thể được khai quật tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư (Lai Châu) là phần mộ của 47 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 920, thuộc Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc và Ban Cán sự Đảng huyện Phong Thổ.