Định hướng nông dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả

Nông dân Sơn La mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả

Từ tuyên truyền, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, các cấp Hội Nông dân Sơn La đang từng bước định hướng hội viên phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập và làm giàu trên chính quê hương mình.

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có 74/75 xã, phường có tổ chức Hội Nông dân với gần 172.000 hội viên. Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Sơn La được xác định là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn của khu vực Tây Bắc với các sản phẩm chủ lực như cà phê, cây ăn quả, chè, rau màu và chăn nuôi đại gia súc. Việc định hướng hội viên phát triển sản xuất theo lợi thế từng địa phương, gắn với nhu cầu thị trường đã giúp nhiều hộ nông dân có thu nhập ổn định và từng bước vươn lên làm giàu.

Nông dân Sơn La đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác. Ảnh: Văn Ngọc

Để nâng cao thu nhập cho hội viên, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Một trong những mô hình thành công điển hình là chuyển đổi diện tích ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng cà phê tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhờ sự đồng hành của tổ chức Hội, đời sống của đồng bào dân tộc tại các vùng trồng cà phê đã có nhiều đổi thay tích cực.

Ông Quàng Văn Liêm, hộ trồng cà phê tại phường Chiềng Cơi, chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi chủ yếu trồng ngô nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau khi được Hội Nông dân các cấp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ kỹ thuật, gia đình đã mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê. Đến nay, bình quân mỗi năm gia đình thu về hàng trăm triệu đồng, có điều kiện cho các con học đại học và đầu tư thêm máy móc phục vụ sản xuất”.

Từ những mô hình như của gia đình ông Liêm, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, từng bước hình thành tư duy làm nông nghiệp hàng hóa thay cho sản xuất manh mún, nhỏ lẻ trước đây.

Nhờ đẩy mạnh phát triển cây cà phê, nông dân Sơn La có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp

Theo ông Vũ Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Nông dân Sơn La đã vận động 93.358 hộ hội viên đăng ký sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ nông sản an toàn; duy trì hiệu quả 22 mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu và có 62.369 hộ đạt tiêu chí “3 sạch”, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Để tiếp tục định hướng nông dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, các cấp Hội sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và phát triển các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nông dân phân bón đẩy mạnh sản xuất. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; vận động hội viên liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản Sơn La trên thị trường.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là hướng dẫn hội viên phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, tổ hợp tác và hợp tác xã phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, từng địa phương. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, chi hội nông dân nghề nghiệp và hộ nông dân để phát triển sản xuất bền vững.

Các cấp Hội cũng chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích sử dụng các nền tảng số trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản, từng bước hình thành lớp nông dân chuyên nghiệp, thích ứng với nền kinh tế số.

Song song với đó, công tác hỗ trợ vốn tiếp tục được quan tâm thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tạo điều kiện cho hội viên mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đẩy mạnh liên kết trong tiêu thụ nông sản. Ảnh: Văn Ngọc

Hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật được triển khai sâu rộng thông qua các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ, mô hình trình diễn và phương pháp "lấy nông dân dạy nông dân", giúp hội viên tiếp cận nhanh với các giống cây trồng mới, kỹ thuật canh tác tiên tiến và phương thức sản xuất hiệu quả.

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp còn đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp chất lượng cao; hỗ trợ hội viên tham gia các hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, trình độ, kỹ năng và nhận thức pháp luật cho hội viên; vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

Với những giải pháp đồng bộ và thiết thực, Hội Nông dân Sơn La đang từng bước khẳng định vai trò là điểm tựa của hội viên, góp phần định hướng nông dân phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, nâng cao thu nhập và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững trên vùng đất Tây Bắc giàu tiềm năng.