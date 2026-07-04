Điều bất ngờ gì xảy ra với cơ thể khi sử dụng gừng muối ngải cứu thường xuyên?

Gừng muối ngải cứu có tác dụng gì?

Từ lâu, sự kết hợp giữa gừng, muối và ngải cứu đã được nhiều gia đình sử dụng như một phương pháp chăm sóc sức khỏe đơn giản tại nhà. Vậy gừng muối ngải cứu có thể hỗ trợ những vấn đề nào của cơ thể?

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Theo kinh nghiệm dân gian, gừng muối ngải cứu thường được dùng để làm dịu cảm giác đau mỏi ở các cơ và khớp. Nhiệt nóng từ hỗn hợp này giúp cơ thể thư giãn, đặc biệt tại các vị trí thường xuyên chịu áp lực như vai gáy, lưng hay đầu gối. Đây là phương pháp được nhiều người lao động nặng, nhân viên văn phòng hoặc người cao tuổi áp dụng nhằm giảm cảm giác khó chịu do đau nhức.

Giúp làm ấm cơ thể, hạn chế tình trạng lạnh tay chân

Gừng và ngải cứu đều có tính ấm, vì vậy khi kết hợp với muối có khả năng giữ nhiệt tốt sẽ tạo nên phương pháp hỗ trợ làm ấm cơ thể hiệu quả. Nhiều người lựa chọn ngâm chân hoặc chườm nóng bằng hỗn hợp này trong những ngày thời tiết lạnh để giảm cảm giác buốt giá ở tay chân và giúp cơ thể thư thái hơn.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi sử dụng gừng muối ngải cứu thường xuyên hình ảnh 1Theo kinh nghiệm dân gian, gừng muối ngải cứu thường được dùng để làm dịu cảm giác đau mỏi ở các cơ và khớp

Góp phần giảm căng thẳng, mệt mỏi

Mùi hương đặc trưng của ngải cứu kết hợp với hơi ấm từ gừng và muối mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Sau một ngày làm việc căng thẳng, việc ngâm chân với nước gừng muối ngải cứu có thể giúp cơ thể được thả lỏng, tinh thần thoải mái hơn và hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ ở một số người.

Hỗ trợ cải thiện triệu chứng cảm lạnh nhẹ

Khi xuất hiện các dấu hiệu cảm lạnh thông thường, nhiều người lựa chọn xông hơi bằng gừng và ngải cứu. Hơi nước nóng giúp tạo cảm giác thông thoáng đường hô hấp, giảm nghẹt mũi tạm thời và hỗ trợ cơ thể dễ chịu hơn trong giai đoạn đầu của cảm lạnh.

Thúc đẩy tuần hoàn máu và thư giãn bàn chân

Ngâm chân với nước gừng muối ngải cứu là thói quen được nhiều người duy trì sau giờ làm việc. Nước ấm giúp giảm tình trạng căng cơ, hạn chế cảm giác mỏi chân và tạo cảm giác lưu thông máu tốt hơn tại vùng bàn chân. Nhờ đó, cơ thể cũng trở nên thư thái và dễ chịu hơn.

Những cách sử dụng gừng muối ngải cứu phổ biến

Ngâm chân bằng gừng muối ngải cứu: Đun sôi gừng, ngải cứu và muối với nước, pha đến nhiệt độ phù hợp rồi ngâm chân khoảng 15-20 phút trước khi ngủ để thư giãn và giữ ấm cơ thể.

Chườm nóng vùng đau mỏi: Rang nóng hỗn hợp gừng, muối và ngải cứu, cho vào túi vải hoặc khăn sạch rồi chườm lên vai gáy, lưng, đầu gối... giúp giảm cảm giác đau mỏi. Cần kiểm tra nhiệt độ trước khi sử dụng để tránh bỏng da.

Xông hơi bằng gừng và ngải cứu: Đun sôi nguyên liệu để tạo hơi nước nóng, sau đó xông mặt hoặc xông toàn thân khi cơ thể mệt mỏi hoặc có dấu hiệu cảm lạnh nhẹ. Không nên xông quá lâu hoặc khi cơ thể đang suy nhược.

Những lưu ý khi sử dụng gừng muối ngải cứu

Gừng muối ngải cứu chỉ có tác dụng hỗ trợ thư giãn và chăm sóc sức khỏe, không thể thay thế các phương pháp điều trị y khoa. Người dùng không nên ngâm hoặc chườm lên vùng da bị trầy xước, viêm nhiễm hay có vết thương hở để tránh kích ứng. Hiệu quả của phương pháp này có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người, do đó cần sử dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả, nên kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và duy trì vận động thường xuyên.

Nhiều phương pháp giữ gìn sức khỏe được áp dụng như tập thể dục, ngâm chân, tập dưỡng sinh, trong đó có ngâm chân bằng ngải cứu.