Điện lực Lai Châu nỗ lực đưa nguồn sáng trở lại với người dân vùng lũ

Công ty Điện lực Lai Châu nỗ lực khắc phục sự cố mất điện do mưa lũ ở Mường Than

Trong các ngày 16 và 17/7/2026, những trận mưa lớn xối xả trút xuống địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Tại rốn lũ Mường Than (Lai Châu) và một số khu vực của xã Than Uyên, dòng nước hung dữ đổ về làm sạt móng, đổ gãy nhiều cột điện, khiến hệ thống lưới điện tê liệt cục bộ.

Mưa lũ khiến hàng chục cột điện tại xã Mường Than bị gẫy đổ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo thống kê ban đầu từ Điện lực Than Uyên, tính đến 16 giờ ngày 17/7/2026, mưa lũ đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 31 trạm biến áp trên địa bàn đơn vị quản lý, vận hành, khiến 2.276 khách hàng rơi vào cảnh mất điện, cuộc sống sinh hoạt và sản xuất bị đảo lộn.

Trước thực trạng đó, với quyết tâm khôi phục lại dòng điện trong thời gian sớm nhất, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã lập tức phát lệnh báo động đỏ, kích hoạt phương án ứng phó thiên tai ở mức cao nhất. Đặc biệt, ông Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cùng đại diện các phòng chuyên môn đã trực tiếp lội bùn, băng rừng có mặt tại các điểm nóng để chỉ đạo, điều hành công tác khắc phục sự cố mất điện do mưa lũ gây ra.

Ông Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu (người đứng bên trái ảnh) xuống vùng lũ chỉ đạo công tác khắc phục sự cố mất điện tại xã Mường Than. (Ảnh: Điện lực Lai Châu)

Với phương châm "4 tại chỗ" Điện lực Than Uyên đã huy động tổng lực nhân số, máy móc tiếp cận các cột điện bị đổ gãy. Để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, các kỹ sư đã linh hoạt chuyển đổi phương thức vận hành, cô lập vùng sự cố nguy hiểm và thu hẹp tối đa phạm vi mất điện.

Ông Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu chia sẻ tại hiện trường: "Thiên tai bất ngờ nhưng chúng tôi không để mình bị động. Ngay sau khi sự cố xảy ra, toàn bộ lực lượng xung kích của PC Lai Châu từ các đơn vị trực thuộc đã được lệnh sẵn sàng chi viện cho Điện lực Than Uyên. Mục tiêu cao nhất là cấp điện lại cho bà con trong thời gian ngắn nhất, nhưng tuyệt đối không được lơ là quy trình an toàn cho anh em công nhân làm việc trong điều kiện mưa lũ".

Qua câu chuyện với Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu, được biết, các phương án ứng cứu, khắc phục sự cố được đơn vị triển khai đồng bộ, bảo đảm vừa đẩy nhanh tiến độ khôi phục cấp điện, vừa tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn cho người và thiết bị.

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu nỗ lực khắc phục sự cố mất điện tại rốn rũ Mường Than. (Ảnh: Khắc Kiên)

Thực tế tại hiện trường, công tác cứu hộ lưới điện là một thử thách không nhỏ đối với những người thợ áo cam. Trời vẫn không ngớt mưa, nước suối cuồn cuộn chảy, nhiều tuyến đường huyết mạch vào bản bị sạt lở, ngập sâu và chia cắt hoàn toàn. Việc vận chuyển vật tư, thiết bị điện của cán bộ, nhân viên Điện lực Lai Châu gặp không ít gian nan.

Thế nhưng, với quyết tâm cao nhất, các “chiến sĩ áo cam” đã không quản ngày đêm, bám sát hiện trường, tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để xử lý sự cố, phấn đấu khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Hơn 1.200 hộ dân vùng lũ được cấp điện trở lại

Hình ảnh những người thợ điện dầm mưa kéo cáp giữa bùn lầy, áo bảo hộ ướt sũng nước mưa và mồ hôi dọc các nẻo đường nơi rốn lũ Mường Than, cho thấy quyết tâm rất lớn của cán bộ, nhân viên PC Lai Châu trong việc khắc phục sự cố lưới điện.

Sự nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu đã mang lại kết quả tích cực. Tính đến tối ngày 18/7/2026, PC Lai Châu đã đóng điện trở lại 13 trạm biến áp, chính thức đưa ánh sáng trở lại cho hơn 1.200 hộ dân tại rốn lũ Mường Than và ở xã Than Uyên.

Tính đến tối ngày 18/7, hơn 1.200 hộ dân ở 2 xã: Mường Than, Than Uyên đã được cấp điện trở lại. (Ảnh: Thanh Ngân)

Dự báo thời tiết tại Lai Châu vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động trước mọi tình huống, PC Lai Châu tiếp tục duy trì chế độ trực chiến 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm tra lưới điện. Đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, duy trì nguồn điện ổn định phục vụ nhân dân.

Với phương châm "An toàn - Chủ động - Kịp thời - Hiệu quả", Công ty Điện lực Lai Châu đang tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục cấp điện cho khách hàng.

Việc cấp điện trở lại cho người dân vùng thiên tai không chỉ phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, thông tin liên lạc, mà còn góp phần đắc lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.