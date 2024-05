Điện lực Hòa Bình hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) vừa tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”; Tháng công nhân năm 2024 và Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024.

Người lao động là tài sản quý giá nhất

Tham dự buổi Lễ có ông Ngô Đình Quang - Chủ tịch Công đoàn PC Hòa Bình, Phó Ban Chỉ đạo Tháng ATVSLĐ năm 2024; lãnh đạo các phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các Điện lực trực thuộc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty, Trưởng Ban Nữ công Công ty cùng với 54 cán bộ, công nhân viên là An toàn vệ sinh viên đại diện cho người lao động của các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Đường Hồng Hải - Trưởng phòng An toàn PC Hòa Bình cho biết, từ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), PC Hòa Bình và các đơn vị trực thuộc đã kiện toàn lại và thành lập Ban Chỉ đạo tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể chương trình hưởng ứng tháng ATVSLĐ năm 2024 tại các đơn vị…

Tại buổi Lễ, toàn thể cán bộ, công nhân viên PC Hòa Bình đã tham gia tuyên thệ 5 lời thề trong “Thực hiện văn hoá an toàn” nhằm thể hiện sự quyết tâm trong việc đẩy đẩy mạnh thực hiện văn hóa an toàn lao động năm 2024 trong toàn đơn vị. Ảnh: Nga Linh.

Với phương châm "Người lao động là tài sản quý giá nhất", bên cạnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, công tác đảm bảo ATVSLĐ luôn được PC Hòa Bình đặt lên hàng đầu. Người lao động được tạo mọi điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, được quan tâm chăm sóc sức khỏe và tâm lý lao động, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, được huấn luyện đào tạo đầy đủ các kiến thức trước khi làm việc và định kỳ theo quy định.

Ông Ngô Đình Quang - Chủ tịch Công đoàn PC Hòa Bình, Phó Ban Chỉ đạo Tháng ATVSLĐ năm 2024 phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Ảnh: Nga Linh.

Hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, PC Hòa Bình đã thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động trong việc phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm và kiểm soát nguy cơ bệnh không lây nhiễm, bảo đảm tính mạng và nâng cao sức khỏe của người lao động tại các đơn vị.

Ông Đường Hồng Hải - Trưởng phòng An toàn PC Hòa Bình phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Nga Linh.

Cùng với đó, PC Hòa Bình đã tổ chức các hoạt động "Cảm ơn người lao động", như: Thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động suy giảm sức khỏe; người lao động có thân nhân nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại các đơn vị trong Tháng công nhân năm 2024.

Trong Tháng công nhân, Công đoàn PC Hòa Bình đã trao tặng cây lọc nước cho Điện lực Cao Phong và Điện Lực Mai Châu nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho 2 đơn vị.

Công đoàn PC Hòa Bình tặng cây lọc nước cho Điện lực Cao Phong và Điện Lực Mai Châu. Ảnh: Nga Linh.

Mặt khác, PC Hòa Bình cũng đã thực hiện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai; tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các mô hình, bài học kinh nghiệm hay tại các đơn vị về phòng, chống thiên tai.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và nhu yếu phẩm đề phòng thiên tai gây ra…

Công đoàn PC Hòa Bình thăm và tặng quà cho người lao động trong đơn vị. Ảnh: Nga Linh.

Nỗ lực, quyết tâm xây dựng văn hóa an toàn lao động

Cũng tại buổi Lễ, tập thể lãnh đạo và CBCNV PC Hòa Bình quyết tâm cao, nỗ lực và cùng hành động, đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa an toàn lao động. Nhờ đó, tạo ra thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hóa đối với việc thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, các quy định an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị, lấy biện pháp phòng ngừa làm ưu tiên hàng đầu; tạo hình ảnh người công nhân ngành điện thân thiện trong cộng đồng và xã hội.

Lãnh đạo PC Hòa Bình mong muốn và tin tưởng rằng các đơn vị cùng tập thể người lao động hãy nêu cao ý thức, trách nhiệm, phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để triển khai thực thi văn hóa an toàn lao động trong đơn vị. Từ đó, mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững, hoàn thành tốt mọi mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.