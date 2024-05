Điện Biên: Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Sáng nay (10/5), Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại buổi Lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Điện Biên, cho biết: Có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và giai cấp công nhân, người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động của tỉnh Điện Biên tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Điện Biên chuyển trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác vệ sinh an toàn lao động. Ảnh: Thanh Tùng

Riêng năm 2023, các sở, ngành trong toàn tỉnh đã tổ chức 63 lớp tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho hơn 13.000 người. Các doanh nghiệp tổ chức huấn luyện cho hơn 1.500 người lao động; 15 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 3.100 lượt lao động… Nhờ đó, nhận thức của người sử dụng lao động và công nhân lao động về an toàn, vệ sinh lao động từng bước được nâng lên; công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng quan tâm, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả.



Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đẩm an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng

Tuy nhiên, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn tồn tại nhiều nguy cơ rủi ro. Cụ thể, trong năm 2023, Điện Biên đã xảy ra 4 vụ tai nạn lao động làm 4 người tử vong (so với năm 2022 tăng 2 vụ tai nạn và số người tử vong do tai nạn lao động giảm 1). Trong số 4 vụ tai nạn lao động xảy ra thì có 3 vụ thuộc lĩnh vực khai thác đá làm vật liệu xây dựng, 1 vụ thuộc lĩnh vực khai thác chì, kẽm. Các vụ tai nạn lao động trên đã để lại di chứng rất nặng nề cho người lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, thu nhập và tình hình kinh tế của gia đình người lao động bị nạn.

Với mong muốn nâng cao ý thức, nhận thức cũng như các hành động cụ thể của người lao động, chủ sử dụng lao động về tầm quan trọng công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, tại Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sáng 10/5, tỉnh Điện Biên kêu gọi các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể, các địa phương, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và giai cấp công nhân, người lao động cần quan tâm, đầu tư hơn nữa về công tác an toàn vệ sinh lao động. Bản thân người công nhân lao động cần nâng cao hơn nữa ý thưc tự phòng ngừa tai nạn lao động, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; chấp hành các nội quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình làm việc an toàn, đặc biệt là trong vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã tham gia diễu hành cổ động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên các trục đường chính của thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Thanh Tùng

Hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống tai nạn lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động do Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên phát động, hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã tham gia diễu hành cổ động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên các trục đường chính của thành phố Điện Biên Phủ.