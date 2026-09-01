Điện Biên: Khai trương điểm du lịch Cột cờ A Pa Chải – Chạm đến cực Tây Tổ quốc

Dấu mốc nơi cực Tây Tổ quốc

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Sín Thầu lần thứ I năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền một số địa phương, doanh nghiệp lữ hành, đông đảo người dân và du khách. Về phía Trung Quốc có đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền thị trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam.

Việc đưa Cột cờ A Pa Chải và Mốc giao điểm đường biên giới ba nước vào phục vụ tham quan, trải nghiệm được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ảnh Thành Huy.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải, sau đó tham dự nghi thức cắt băng khai trương hoạt động du lịch tại mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

A Pa Chải nằm trên đỉnh Khoang La San, nơi có mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, thường được gọi là mốc số 0. Theo thông tin từ các đơn vị tổ chức, khu vực này nằm ở độ cao 1.866,23m so với mực nước biển.

Mốc giao điểm ba nước là địa danh đặc biệt về địa lý, lịch sử và chủ quyền quốc gia, gắn với hình ảnh vùng cực Tây của Tổ quốc. Đây cũng là nơi thường được nhắc đến với câu nói “Một tiếng gà gáy, ba nước cùng nghe” - hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng về tình hữu nghị, hòa bình và hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Trung Quốc.

Cùng với mốc giao điểm, Cột cờ A Pa Chải mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa núi rừng Tây Bắc trở thành hình ảnh biểu tượng cho chủ quyền thiêng liêng của quốc gia nơi biên cương.

Sau lễ khai trương, các đại biểu, người dân và du khách tham gia hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Chạm tay vào cột mốc - Chạm đến cực Tây Tổ quốc”. Du khách được tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại mốc số 0, trong đó có trải nghiệm khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Hà Nhì.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải. Ảnh Thành Huy.

Không chỉ sở hữu vị trí địa lý đặc biệt, Sín Thầu còn có cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ cùng đời sống văn hóa phong phú, đặc sắc của đồng bào Hà Nhì, Mông và các dân tộc anh em.

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, cho biết những ngôi nhà trình tường truyền thống, trang phục thêu tay, các lễ hội, nghi lễ dân gian, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng là những giá trị có thể được phát huy để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng cực Tây.

Theo định hướng của xã Sín Thầu, phát triển du lịch không chỉ nhằm thu hút du khách mà còn phải gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Địa phương xác định thiên nhiên nguyên sơ, bản sắc văn hóa và những giá trị lịch sử của vùng biên cương là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm. Cùng với đó, xã từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, tạo nền tảng để A Pa Chải trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Điện Biên.

Người dân hào hứng tham gia hoạt động du lịch tại Cột cờ A Pa Chải và mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Ảnh Thành Huy

Mở thêm sinh kế cho người dân vùng biên

Việc đưa Cột cờ A Pa Chải và mốc giao điểm đường biên giới ba nước vào phục vụ tham quan, trải nghiệm được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khi lượng khách đến với A Pa Chải ngày càng tăng, nhiều dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, hướng dẫn trải nghiệm, tiêu thụ nông sản và các sản phẩm OCOP có thêm cơ hội phát triển. Qua đó, người dân địa phương có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch, tạo thêm việc làm và sinh kế ngay trên quê hương mình.

Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa đối với một địa bàn vùng biên còn nhiều khó khăn, khi phát triển kinh tế được đặt trong mối quan hệ hài hòa với bảo tồn văn hóa, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc Số 0 A Pa Chải. Ảnh Thành Huy.

Từ một địa danh mang dấu ấn đặc biệt về chủ quyền quốc gia, A Pa Chải đang được định hướng trở thành điểm đến du lịch giàu bản sắc. Nơi đây không chỉ dành cho những du khách muốn chinh phục cực Tây Tổ quốc, mà còn là không gian để khám phá văn hóa, đời sống và con người vùng biên.

Việc chính thức đưa Cột cờ A Pa Chải và mốc giao điểm đường biên giới ba nước vào khai thác du lịch vì thế không chỉ mở thêm một điểm đến mới của Điện Biên, mà còn mở ra hướng kết nối giữa phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa, bảo vệ cảnh quan và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh nơi phên dậu Tổ quốc.

A Pa Chải - nơi một dấu mốc thiêng liêng của chủ quyền quốc gia hòa cùng vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng và bản sắc văn hóa vùng biên - đang từng bước trở thành điểm hẹn đặc biệt trên hành trình khám phá cực Tây Việt Nam.