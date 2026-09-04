Điện Biên: Cấp bổ sung hơn 49,5 tỷ đồng để thực hiện chính sách cho học sinh nội trú

Tại Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 27/8, UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định cấp bổ sung 49,545 tỷ đồng cho 10 xã biên giới, gồm: Thanh Yên, Si Pa Phìn, Sín Thầu, Sam Mứn, Quảng Lâm, Thanh Nưa, Núa Ngam, Nậm Kè, Nà Bủng, Mường Nhà để thực hiện chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, đất liền.

Trong đó, xã Thanh Yên được cấp bổ sung 3,876 tỷ đồng; xã Si Pa Phìn được cấp bổ sung 5,181 tỷ đồng; xã Sín Thầu được cấp bổ sung 5,54 tỷ đồng; xã Sam Mứn được cấp bổ sung 4,154 tỷ đồng; xã Quảng Lâm được cấp bổ sung 5,32 tỷ đồng; xã Thanh Nưa được cấp bổ sung 4,58 tỷ đồng; xã Núa Ngam được cấp bổ sung 4,881 tỷ đồng; xã Nậm Kè được cấp bổ sung 5,469 tỷ đồng; xã Nà Bủng được cấp bổ sung 5,686 tỷ đồng; xã Mường Nhà được cấp bổ sung 4,858 tỷ đồng.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú liên cấp xã Sam Mứn đang được hoàn thiện, chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027. Ảnh Vinh Duy

Toàn bộ nguồn kinh phí cấp bổ sung cho 10 xã biên giới lần này được sử dụng từ nguồn chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề và chi bảo đảm xã hội đã giao dự toán đầu năm tại Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh (chưa phân bổ chi tiết) và nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 chuyển sang năm 2026 theo phương án sử dụng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 19/6/2026.

Bảo đảm quyết định được thực hiện ngay, UBND tỉnh Điện Biên giao Giám đốc Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí cho 10 xã; giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND các xã rà soát bảo đảm đúng đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và phê duyệt số liệu.