Điện Biên: Bảo đảm tiến độ xây dựng, đưa 9 trường phổ thông nội trú liên cấp vào sử dụng

Thực hiện chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tỉnh Điện Biên có 15 dự án tại 15/15 xã biên giới; tổng mức đầu tư khoảng 3.893,5 tỷ đồng.

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn có tổng mức đầu tư 284,5 tỷ đồng, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ học kỳ II năm học 2025-2026 với 31 lớp, 1.013 học sinh.

9 dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp được khởi công năm 2025 có tổng mức đầu tư 2.239,02 tỷ đồng. Đến ngày 1/9, tiến độ 9/9 trường hoàn thành từ 98% - 100%. Trong đó, có 3 trường đạt 100% tiến độ, gồm: Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa, Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Yên, Trường phổ thông nội trú liên cấp Sam Mứn.

Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS xã Sam Mứn đã hoàn thành trên 98% khối lượng, sẵn sang đón học sinh vào năm học mới. Ảnh Vinh Duy.

Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học và thiết bị nội trú cho 9 trường khoảng 172.222 triệu đồng, hoàn thành lắp đặt trước ngày 31/8 bảo đảm phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu học tập, ăn ở, sinh hoạt của học sinh.

Cùng với việc quan tâm chỉ đạo, đôn đốc tiến độ xây dựng, tỉnh Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động triển khai hướng dẫn các xã khẩn trương ban hành quyết định thành lập, tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện vận hành 9 trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn 9 xã, gồm: Thanh Yên, Sín Thầu, Sam Mứn, Quảng Lâm, Thanh Nưa, Núa Ngam, Nậm Kè, Nà Bủng, Mường Nhà.

Về tuyển sinh, tại Kế hoạch số 3688/KH-UBND, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên giao 10 trường (gồm cả Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn) tuyển 303 lớp với 10.148 học sinh. Đến nay đã tuyển 303 lớp (gồm 134 lớp tiểu học, 169 lớp trung học cơ sở) với tổng số 10.157 học sinh; trong đó 7.070 học sinh nội trú và 3.087 học sinh bán trú; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số 88,46%, (đạt từ 98,8% đến 100% chỉ tiêu).

Ngoài các nhà lớp học, nhà nội trú thì các hạng mục phụ trợ cũng được hoàn thành phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Ảnh Vinh Duy.

Ngoài thiết bị, đồ dùng học tập, tại 9 trường phổ thông nội trú liên cấp đều được đầu tư đồng bộ hạ tầng điện, nước sạch, bếp ăn, khu vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, y tế học đường và nhân lực cấp dưỡng tương xứng với quy mô học sinh nội trú, bán trú; từng trường đã hoàn thành xây dựng phương án vận hành cụ thể.

Sáng mai (5/9), lễ khai giảng, đưa 9 trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên vào sử dụng được thực hiện đồng thời với Lễ khai giảng trong cả nước; Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa (xã Thanh Nưa) được chọn điểm cầu chính trong tỉnh, kết nối điểm cầu các tỉnh, thành trong nước.