Đi chợ Pha Đin - nơi là vạch nối giữa trời và đất, thưởng thức sản vật núi rừng

Chợ Pha Đin đưa sản vật vùng cao đến gần du khách

Từ sáng sớm, bà con từ các bản làng đã nô nức đổ về khu vực đèo Pha Đin. Những chuyến xe nối đuôi nhau, chở theo rau củ, gia cầm, đặc sản và các sản phẩm do chính người dân làm ra. Ngay từ cổng chợ, không khí đã rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng gọi nhau, tiếng hỏi giá và những câu chuyện thân tình giữa người mua, người bán.

Các gian hàng được nhanh chóng sắp xếp, bày biện. Mỗi người một sản vật, góp vào phiên chợ một sắc màu riêng. Có gian hàng rau xanh, củ quả; có nơi bày gà, thịt gia súc, thực phẩm chế biến; rồi những sản phẩm thủ công, thổ cẩm mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào vùng cao.



Chợ phiên Pha Đin được HTX Du lịch Pha Đin tổ chức từ tháng 6/2026 tại Khu du lịch Pha Đin Top, xã Bình Thuận và duy trì vào thứ Bảy hằng tuần.

Không cầu kỳ trong cách bài trí, phiên chợ giữ nét mộc mạc, gần gũi vốn có của một chợ vùng cao. Đi một vòng quanh chợ, du khách dễ dàng bắt gặp những sản vật quen thuộc của núi rừng được người dân mang đến bán.

Chợ phiên Pha Đin được tổ chức vào thứ Bảy hằng tuần, thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Văn Ngọc

Điều đặc biệt là ở đây, việc mua bán không đơn thuần chỉ là trao đổi hàng hóa. Người mua có thể hỏi người bán về cách trồng rau, chăm sóc cây, nuôi gà; du khách cũng có thể tìm hiểu cách chế biến các món ăn truyền thống hay câu chuyện phía sau mỗi sản vật.

Giữa không gian núi rừng, những câu chuyện đời thường cứ thế nối dài. Người dân giới thiệu sản phẩm, du khách tìm hiểu, thưởng thức và mua về làm quà. Chính sự chân tình, mộc mạc ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Chợ phiên Pha Đin.

Không gian giao thương còn được hòa quyện với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng giáp ranh. Đặc biệt, vào thứ Bảy cuối cùng của tháng, phiên chợ trở nên sôi động hơn với các hoạt động giao lưu văn nghệ và thể thao truyền thống.

Từ các bản thuộc xã Mường É, xã Bình Thuận và một số xã của tỉnh Điện Biên, người dân, các đội văn nghệ, vận động viên cùng hội tụ. Tiếng khèn, tiếng hát, tiếng cổ vũ vang lên giữa núi rừng, tạo nên không khí vui tươi, đậm bản sắc.



Ngay từ sáng sớm, bà con các bản làng đã mang nông sản, đặc sản địa phương đến Chợ phiên Pha Đin. Ảnh: Văn Ngọc

Tạo sinh kế từ sản vật quê hương

Đến Chợ phiên Pha Đin, du khách không chỉ mua nông sản mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những công việc gắn với đời sống của đồng bào vùng cao.

Trong đó, trải nghiệm giã bánh dày là một hoạt động được nhiều du khách quan tâm. Từ đồ xôi, giã xôi đến nặn bánh, từng công đoạn đều được người dân hướng dẫn tỉ mỉ. Qua đó, du khách hiểu thêm về cách làm món ăn truyền thống và những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sự kết hợp giữa mua bán nông sản với các hoạt động trải nghiệm đang giúp những sản vật bình dị của vùng cao có thêm giá trị. Một bó rau, con gà, sản phẩm thổ cẩm hay món ăn truyền thống không chỉ được bán tại chợ mà còn trở thành một phần trong trải nghiệm khám phá Pha Đin của du khách.

Rau, củ, quả và các sản phẩm nông nghiệp được người dân mang đến giới thiệu, tiêu thụ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo lãnh đạo xã Bình Thuận, cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của chợ; khuyến khích người dân đưa sản vật đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm truyền thống đến giới thiệu, tiêu thụ. Đồng thời, từng bước gắn hoạt động của chợ với phát triển du lịch, tạo thêm điểm trải nghiệm cho du khách khi đến Pha Đin.

Cùng với hoạt động mua bán nông sản, các dịch vụ ăn uống, sản phẩm thổ cẩm, đồ lưu niệm, thuê trang phục và trải nghiệm văn hóa cũng từng bước hình thành. Những dịch vụ này mở thêm cơ hội việc làm, tạo nguồn thu cho người dân và góp phần làm cho không gian chợ thêm phong phú.

Chợ phiên Pha Đin đang từng bước trở thành điểm kết nối sản vật, văn hóa và du lịch vùng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ông Bùi Trọng Thắng, Giám đốc HTX Du lịch Pha Đin, HTX định hướng duy trì chợ gắn với đời sống của người dân và nhu cầu trải nghiệm của du khách. Các hoạt động văn nghệ, thể thao và trải nghiệm được tổ chức nhằm tăng sức hấp dẫn cho phiên chợ; đồng thời tạo điều kiện để người dân đưa sản vật, món ăn và sản phẩm truyền thống đến giới thiệu, tiêu thụ.

“Qua đó, chợ vừa tạo thêm thu nhập cho các hộ dân, vừa góp phần hình thành sản phẩm du lịch tại Pha Đin”, ông Thắng chia sẻ.

Từ những phiên chợ cuối tuần, sản vật từ các bản làng vùng cao có thêm cơ hội tìm được đầu ra, còn du khách có thêm một điểm dừng chân để khám phá đời sống, văn hóa và con người nơi núi rừng Pha Đin.

