Đi chợ nên mua "cua đực" hay "cua cái"?
31/07/2026 17:06 GMT +7
Nhiều người đi chợ bối rối không biết nên lựa chọn mua cua đực hay cua cái.
Đến quầy hải sản, không ít người đi chợ phân vân giữa cua đực và cua cái. Có người cho rằng cua cái lúc nào cũng ngon hơn vì nhiều gạch, trong khi người khác lại thích cua đực vì nhiều thịt. Thực tế, không có loại nào ngon tuyệt đối, mà lựa chọn sẽ phụ thuộc vào mục đích chế biến cũng như thời điểm mua.
1. Nếu thích nhiều thịt, hãy ưu tiên cua đực
Cua đực thường có càng to, thân chắc và tỷ lệ thịt cao hơn, đặc biệt ở phần càng và thân. Vì vậy, nếu bạn muốn hấp, rang me, rang muối hoặc chế biến những món cần nhiều thịt để thưởng thức, cua đực thường là lựa chọn phù hợp hơn. Ngoài ra, cua đực thường có giá ổn định hơn vào nhiều thời điểm trong năm, giúp người tiêu dùng dễ lựa chọn nếu ưu tiên lượng thịt. Một mẹo nhỏ khi đi chợ là hãy chọn những con cầm lên thấy nặng tay, yếm khít, chân và càng còn cử động linh hoạt, bởi đây thường là dấu hiệu cua còn khỏe và nhiều thịt.
2. Nếu thích gạch béo, cua cái sẽ hấp dẫn hơn
Điểm hấp dẫn nhất của cua cái là phần gạch cua. Khi vào đúng mùa, gạch có màu vàng cam hoặc đỏ cam, béo, bùi và thơm, rất được nhiều người yêu thích. Những món như cua hấp, bún riêu hay sốt gạch thường phát huy được ưu điểm của cua cái. Tuy nhiên, không phải cua cái nào cũng nhiều gạch. Nếu chưa đến thời kỳ tích lũy gạch hoặc cua vừa sinh sản, lượng gạch có thể ít, thậm chí gần như không có. Vì vậy, người đi chợ không nên mặc định cứ cua cái là sẽ nhiều gạch.
3. Nhìn yếm cua là phân biệt được "cua đực" - "cua cái"
Nếu chưa biết cách nhận diện, bạn có thể nhìn vào phần yếm ở bụng cua. Rất đơn giản vì cua đực có yếm nhỏ, dài và nhọn. Trong khi đó cua cái có yếm to, tròn và rộng hơn. Đây là cách phân biệt đơn giản nhất, được người bán hải sản sử dụng hằng ngày.
4. Quan trọng nhất vẫn là chọn cua khỏe
Dù mua cua đực hay cua cái, yếu tố quyết định chất lượng vẫn là độ tươi. Khi đi chợ, bạn nên ưu tiên những con:
- Còn sống, phản xạ nhanh, càng và chân cử động khỏe.
- Cầm lên thấy chắc và nặng tay.
- Mai cứng, không có mùi lạ.
- Các chân còn nguyên, không bị rụng nhiều.
Ngược lại, nếu cua yếu, nhẹ, mai mềm hoặc có mùi bất thường thì dù là cua đực hay cua cái cũng không còn ngon.
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