Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La "Dệt di sản, hòa giao sắc màu”

Sơn La quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc

Tối 31/8, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, đã diễn ra chương trình Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Dệt di sản, hòa giao sắc màu” diễn ra trong không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dự chương trình có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lãnh đạo, nguyên các lãnh đạo tỉnh Sơn La qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT thực hiện.

Đêm hội được xây dựng thành một chương trình nghệ thuật nhiều màu sắc, kết hợp giữa văn hóa truyền thống, thời trang, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. Qua đó, những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc được giới thiệu đến người dân, du khách trong nước và quốc tế theo cách gần gũi, sinh động.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Chương I với chủ đề “Dệt di sản” đưa khán giả đến với những nét văn hóa đặc trưng của Sơn La, Tây Bắc và nhiều vùng miền trong cả nước. Các tiết mục như “Tự hào Sơn La - Tây Bắc”, “Xuống chợ phiên”, “Dệt Dèng Tà Ôi” được dàn dựng công phu, có sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên, người mẫu và vũ đoàn.

Đặc biệt, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng được tái hiện trên sân khấu, góp phần cho thấy sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chương I khép lại với tiết mục “Việt Nam Tinh Hoa”.

Điểm đáng chú ý của đêm hội là thổ cẩm không chỉ được giới thiệu như những sản phẩm truyền thống. Những tấm vải, hoa văn, màu sắc và trang phục được đưa vào sân khấu, âm nhạc và trình diễn thời trang, qua đó kể câu chuyện về di sản bằng một cách mới mẻ hơn.

Mỗi hoa văn trên tấm vải đều gắn với đời sống, phong tục và ký ức của cộng đồng. Đó cũng là kết quả của sự khéo léo, kiên trì và quá trình trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đại diện Ban tổ chức trao hoa và biểu trưng tri ân các nhà thiết kế tham gia đêm hội. Ảnh: Văn Ngọc

Tiếp nối chương trình, Chương II mang chủ đề “Bản Hòa Giao Sắc Màu” mở ra không gian giao lưu văn hóa rộng hơn. Các tiết mục “Cô gái Viêng Chăn”, trình diễn thời trang, “Cùng Anh những chuyến đi”, “Việt Nam Quê hương Tôi” tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc, thời trang và văn hóa các vùng miền.

Những bộ trang phục sử dụng chất liệu, họa tiết thổ cẩm lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Các thiết kế vừa mang nét truyền thống, vừa có cách thể hiện trẻ trung, hiện đại.

Nếu chương I là câu chuyện về gìn giữ và tôn vinh di sản thì chương II lại nhấn mạnh sự giao thoa, kết nối. Thổ cẩm từ không gian bản làng bước lên sân khấu nghệ thuật, thời trang và du lịch, mở ra thêm cơ hội để sản phẩm truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Các đại biểu tham dự Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Chương III với chủ đề “Sắc Vóc Thời Đại” mang đến không khí trẻ trung, sôi động. Những tiết mục trình diễn thời trang kết hợp với các ca khúc như “Người Miền núi Chất”, “À Lôi”, “Kén Cá chọn Canh” qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Double2T, Hòa Minzy cùng các vũ đoàn, người mẫu đã tạo nên điểm nhấn cho đêm hội.

Sự kết hợp giữa thổ cẩm và âm nhạc đương đại giúp những giá trị văn hóa truyền thống có thêm một cách tiếp cận mới, đặc biệt với khán giả trẻ.

Đêm hội khép lại bằng các tiết mục “Welcome to Việt Nam - Việt Nam tuyệt vời” và “Vũ điệu Kết đoàn”, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu và các vũ đoàn.

Tiết mục nghệ thuật mang đến không khí sôi động, giàu bản sắc văn hóa. Ảnh: Văn Ngọc

Để di sản tiếp tục được sống

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Sơn La, nhấn mạnh Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu không đơn thuần là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch, mà còn là không gian để văn hóa được sống, được thực hành, sáng tạo và lan tỏa.

Theo ông Hà Trung Chiến, đây cũng là nơi những giá trị truyền thống gặp gỡ với hơi thở thời đại; nơi bản sắc của mỗi dân tộc được tôn trọng nhưng không khép kín. Di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được làm mới bằng tư duy sáng tạo, trở thành cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa Sơn La với các vùng miền trong nước và bạn bè quốc tế.

Với chủ đề “Dệt di sản, hòa giao sắc màu”, Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La lần thứ nhất không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của những tấm thổ cẩm mà còn tôn vinh con người và những giá trị văn hóa được gửi gắm trong từng đường nét, hoa văn, màu sắc.

Các nghệ sĩ, diễn viên tái hiện những nét văn hóa đặc trưng của Sơn La và vùng Tây Bắc trên sân khấu Đêm hội. Ảnh: Văn Ngọc

Khi thổ cẩm được kết nối với nghệ thuật, thời trang và sáng tạo đương đại, di sản có thêm một đời sống mới, cách tiếp cận mới và cơ hội lan tỏa rộng hơn. Đây cũng là hướng đi để văn hóa truyền thống bước vào đời sống hiện đại mà vẫn giữ được nét riêng.

Cùng với Đêm hội Thổ cẩm, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trải nghiệm cộng đồng. Đêm chung kết Hoa hậu Ngân Hà Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 5/9.

Các hoạt động được kỳ vọng giúp du khách không chỉ đến Mộc Châu để ngắm cảnh mà còn được trải nghiệm đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, tìm hiểu nghề truyền thống và cảm nhận sâu hơn về con người, vùng đất nơi đây.

Những hoa văn, họa tiết thổ cẩm truyền thống được đưa lên sân khấu, tạo nên sự kết hợp giữa văn hóa và nghệ thuật hiện đại. Ảnh: Văn Ngọc

Tỉnh Sơn La xác định, người dân phải là chủ thể của văn hóa, là người gìn giữ, trao truyền di sản và đồng thời được hưởng lợi từ quá trình phát triển du lịch.

Bởi vậy, bảo tồn văn hóa không phải để văn hóa đứng yên, mà để văn hóa tiếp tục sống, tiếp tục sáng tạo và đồng hành cùng sự phát triển. Với Mộc Châu, phát triển du lịch phải đi cùng bảo tồn văn hóa; khai thác giá trị di sản phải gắn với nâng cao đời sống và lợi ích của cộng đồng.

Từ những tấm thổ cẩm được dệt bằng đôi tay khéo léo của người dân vùng cao đến sân khấu lớn giữa lòng Mộc Châu, câu chuyện về di sản đang được kể bằng một cách mới. Đó cũng là cách để sắc màu văn hóa Sơn La tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và đến gần hơn với du khách trong nước, quốc tế.



Các tiết mục tại Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La "Dệt di sản, hòa giao sắc màu”