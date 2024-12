Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng gần 4.000 tỷ ở Hòa Bình

Tại buổi kiểm tra Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo huyện Lạc Sơn tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan, rà soát kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục các tuyến đường tránh ngập.

Mới đây, đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình do ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng.

Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng tại huyện Lạc Sơn. Ảnh: Trung Linh.

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng tại huyện Lạc Sơn có tổng mức đầu tư trên 3.919 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ NN&PTNT quản lý. Trong đó, hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.727 tỷ đồng do UBND huyện Lạc Sơn làm chủ đầu tư; hợp phần xây dựng công trình hơn 2.192 tỷ đồng do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 (Bộ NN&PTNT) làm chủ đầu tư.

Dự án có dung tích khoảng 91 triệu m3; đập chính cao 53,23m, dài 850,5m; đập phụ cao 36,5m, dài 160,5m. Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước dài khoảng 29,012km.

Đối với hợp phần xây dựng công trình đầu mối hồ chứa kế hoạch vốn năm 2024 là 79,2 tỷ đồng, tính đến ngày 9/12/2024 đã giải ngân 53,893 tỷ đồng; dự kiến đến cuối tháng 1/2025 giải ngân bảo đảm 100% vốn.

Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình và Đoàn công tác làm việc với huyện Lạc Sơn về tiến độ triển khai thực hiện Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Ảnh: Tuấn Linh.

Đối với hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến nay đã thực hiện hoàn thành điểm tái định cư xóm Đá Mới, tại khu Đồng Xe có 64 hộ dân tái định cư. Hiện đang tăng tốc xây dựng 7 điểm tái định cư còn lại.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục các tuyến đường tránh ngập; trồng rừng thay thế; giải phóng mặt bằng tuyến đường ống…

Lãnh đạo huyện Lạc Sơn đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các điểm tái định cư; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phần đầu mối và tuyến kênh phù hợp với nội dung điều chỉnh của Bộ NN&PTNT, làm cơ sở thanh toán cho các hạng mục giải phóng mặt bằng lòng hồ, các điểm tái định cư cũng như tuyến kênh.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo huyện Lạc Sơn tập trung chỉ đạo các đơn vị đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục các tuyến đường tránh ngập. Ảnh: Tuấn Linh.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung và các huyện Lạc Sơn, Yên Thủy nói riêng.

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo huyện Lạc Sơn tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan, rà soát kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục các tuyến đường tránh ngập.

Các phòng ban chuyên môn của huyện Lạc Sơn phối hợp đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ định giá đất cụ thể các lô đất điểm tái định cư (nơi đi), đối trừ tiền đền bù nơi đi, nơi đến cho các hộ dân tại các điểm tái định cư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường ống, phấn đấu kiểm đếm và bàn giao hoặc tạm ứng mặt bằng khoảng 10km tuyến chính.

Phấn đấu 30/4/2025, hoàn thành toàn bộ công trình đầu mối. Huyện Lạc Sơn tập trung giải phóng mặt bằng phấn đấu giải ngân theo kế hoạch. Đơn vị ủy thác quản lý dự án, các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán cho các hạng mục xây dựng đã có khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn giao trong kế hoạch 2024.