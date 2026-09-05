Đây mới là con vật mang điềm xui và vật dụng "hãm tài" gia chủ nhất định phải tránh xa

Loài vật vào nhà có thể không may mắn

Kiến bò hàng đàn vào nhà

Thông tin trên VTC News, theo quan niệm phong thủy, việc kiến làm tổ trong nhà chứng tỏ rằng nhà đang có sự đục khoét sâu ở bên trong. Đây là hiện tượng xấu. Nếu tổ kiến hình thành rất nhiều nhánh, ăn sâu xuống nền hoặc tường thì có thể phá vỡ kết cấu của chúng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nền móng nhà cửa, khiến công trình giảm chất lượng mà còn phá vỡ các đặc điểm phong thủy tốt ban đầu. Về mặt công năng, khi có kiến làm tổ sâu bên trong, cần xử lý giống như với mối mọt để tránh gây nguy hiểm cho người sống trong nhà.

Các nhà phong thủy cũng cho rằng việc kiến làm tổ trong nhà biểu thị sự xuống cấp, sự đục khoét sâu vào phía dưới là biểu hiện âm suy. Đây là hiện tượng phong thủy xấu, liên quan đến vấn đề sức khỏe và tiền bạc của những người trong gia đình.

Theo quan niệm phong thủy, việc kiến làm tổ trong nhà chứng tỏ rằng nhà đang có sự đục khoét sâu ở bên trong.

Tuy nhiên, nếu kiến bò hàng đàn vào nhà làm tổ trong nhà một thời gian ngắn rồi lại rời đi thì không có gì đáng lo, vì đây có thể chỉ là hiện tượng nhất thời, xuất hiện vào mùa nước lên hoặc thời tiết thay đổi.

Quạ

Khi bạn gặp quạ hoặc nghe tiếng quạ kêu thì đó chính là điềm báo sắp tới bạn có thể bị tổn thương tình cảm, tổn hao tiền bạc. Theo quan niệm của người xưa, quạ là biểu tượng của sự chết chóc, xui xẻo, vì thế mà quạ cứ tới đâu là bị xua đuổi tới đó. Đặc biệt, nếu như bạn không may quạ có bay vào nhà bạn, có nghĩa là bạn phải đề phòng về chuyện tình cảm, tiền bạc, tránh bị tổn hao.

Theo quan niệm của người xưa, quạ là biểu tượng của sự chết chóc, xui xẻo, vì thế mà quạ cứ tới đâu là bị xua đuổi tới đó.

Chuột

Theo quan niệm của người xưa, nếu trong nhà bạn xuất hiện ổ chuột thì đó chính là dấu hiệu không may mắn. Nguyên nhân chuột chính là loài đục khoét thích ăn vụng lương thực. Nếu trong nhà bạn có chuột, những đồ ăn trong nhà luôn phải canh chừng cẩn thận.

Trong phong thủy, nếu đang ban ngày mà thấy một con chuột từ đâu chạy vào trong nhà, điều này báo hiệu điềm xấu về tiền bạc cho gia chủ; nếu chạy vào ban đêm thì tài sản sẽ hao tổn.

Vì vậy, hễ cứ thấy chuột vào nhà, bạn nên tăng phòng bị cho tiền của và tài sản của mình, đề phòng mất cắp, đánh mất, bị lừa đảo...

Vật xui xẻo tuyệt đối không được mang về nhà kẻo rước họa

Tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi đi trên đường, nếu vô tình nhặt được tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác, bạn cũng nên tránh nhặt và đem về làm của riêng.

Một số người quan niệm, vứt bỏ các món đồ cũ là một cách để giải xui, vứt bỏ đen đủi. Nếu bạn nhặt về nghĩa là rước điều không may về nhà.

Khi đi trên đường, nếu vô tình nhặt được tiền lẻ hoặc vật dụng cá nhân của người khác, bạn cũng nên tránh nhặt và đem về làm của riêng.

Trong trường hợp bạn nhặt được ví tiền, hãy kiểm tra xem chúng có giấy tờ hay tài sản giá trị bên trong hay không. Nếu có, hãy tìm cách liên lạc và trả lại cho người chủ. Đây là một việc làm tốt, giúp bạn có thêm may mắn, bình an trong cuộc sống.

Gương bị nứt

Quan niệm của người xưa cho rằng, chiếc gương gắn liền với những cô gái đến tuổi cập kê, có giá trị bảo vệ sắc đẹp và hôn nhân của họ. Nếu gương bị nứt nghĩa là những điều này ít nhiều bị ảnh hưởng.

Đối với những chiếc gương không lành lặn, bạn hãy gói chúng cẩn thận vào khăn, bỏ thêm ít muối rồi vứt đi.

Những thứ trong sân vườn vô tình "mời gọi" côn trùng và chuột vào nhà

Nước đọng thu hút côn trùng

Cách hiệu quả nhất để hạn chế côn trùng trong sân là loại bỏ nước đọng, đặc biệt vì đây là môi trường sinh sản lý tưởng của muỗi. Muỗi chỉ cần một lượng nước rất nhỏ để sinh sản. Thậm chí, một nắp chai chứa nước tù đọng cũng đủ để hình thành cả một ổ muỗi. Để ngăn muỗi phát triển, hãy đổ bỏ toàn bộ nước đọng ít nhất mỗi tuần một lần.

Nước đọng thu hút côn trùng.

Do đó không nên để bất kỳ nguồn nước nào tồn tại đủ lâu để muỗi hoàn thành vòng đời. Nếu trong sân có nước thì đó nên là nước lưu thông, chẳng hạn như đài phun nước, bởi muỗi không thích nước chuyển động.

Ngoài ra, cần duy trì lượng clo thích hợp trong bể bơi, sử dụng chế phẩm diệt lăng quăng tại các tiểu cảnh nước và thường xuyên dọn sạch lá cây, rác trong máng xối.

Bếp nướng bẩn

Bếp nướng ngoài trời chưa được vệ sinh cũng là "nam châm" thu hút côn trùng và chuột. Bởi dầu mỡ và thức ăn còn sót lại trên bếp nướng hay bàn ăn ngoài trời là lời mời gọi không thể cưỡng lại đối với kiến, ong bắp cày, ruồi và chuột. Chỉ cần để qua đêm, sáng hôm sau bạn có thể thấy chúng xuất hiện.

Giải pháp rất đơn giản: Vệ sinh bếp nướng sau mỗi lần sử dụng; Lau sạch khu vực ăn uống; Đậy kín bếp khi không dùng.

Củi chất đống

Củi chất đống là nơi trú ngụ của kiến, chuột, bọ cạp, ong mật, ong bắp cày. Đây là những nơi chật hẹp mà côn trùng rất ưa thích. Do đó chuyên gia khuyến nghị nên để củi càng xa nhà càng tốt và tránh kê trực tiếp dưới nền đất.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.



