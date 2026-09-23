Dân vận khéo” ở Sa Pa, tiếp sức nông dân trồng cà chua trái vụ

Hội Nông dân phường Sa Pa (Lào Cai) thăm mô hình trồng cà chua trái vụ của gia đình chị Hoàng Thị Thoa, tổ dân phố Ô Quý Hồ. Ảnh: Hải Huyền.

Gia đình chị Hoàng Thị Thoa, tổ dân phố Ô Quý Hồ, phường Sa Pa thuộc diện hộ cận nghèo, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, để phát triển sản xuất nông nghiệp, chị Thoa cần có thêm nguồn vốn đầu tư giống, vật tư và cơ sở vật chất...

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình cũng như nhu cầu thực tế của gia đình chị Thoa, Hội Nông dân phường Sa Pa đã xuống tận nhà để tuyên truyền, vận động chị Thoa xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Thông qua nguồn Quỹ Vì người nghèo, Hội Nông dân phường hỗ trợ gia đình chị Thoa 5 triệu đồng mua giống và vật tư ban đầu trồng cà chua trái vụ.

Số tiền không lớn nhưng phần nào đó đã giúp gia đình có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất.

Quan trọng hơn, cùng với nguồn vốn, cán bộ Hội còn tuyên truyền, vận động, đồng hành để gia đình mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế mới.

Từ nguồn lực ban đầu ấy, gia đình chị Thoa lựa chọn giống cà chua Chia tai của Thái Lan để trồng trái vụ trong hệ thống nhà lưới.



Với diện tích khoảng 2.000m² nhà lưới, gia đình chị Hoàng Thị Thoa đã trồng 4.000 cây cà chua trái vụ.

Nhờ trồng cà chua trái vụ đã giúp chị Hoàng Thị Thoa, tổ dân phố Ô Quý Hồ có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Ảnh: Hải Huyền.

Chị Thoa chia sẻ: Trồng cà chua trái vụ trong nhà lưới đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Người trồng phải chú trọng từ khâu chuẩn bị đất, xuống giống, tưới nước, chăm sóc đến theo dõi sâu bệnh cho cây. Do vậy, bản thân tôi phải vừa làm, vừa học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm.

Trong quá trình sản xuất, gia đình tôi còn được Hội Nông dân phường Sa Pa hướng dẫn kỹ thuật, động viên gia đình chủ động chăm sóc cây trồng, phát huy nguồn lực sẵn có và mạnh dạn áp dụng phương thức sản xuất mới.

Những hàng cà chua trong nhà lưới đang sinh trưởng tốt, mở ra kỳ vọng về một vụ sản xuất hiệu quả.

Theo ước tính, mô hình trồng cà chua trái vụ này sẽ cho sản lượng trên 7 tấn cà chua. Giá bán trên thị trường dao động từ 7.000-16.000 đồng/kg, tùy thời điểm, giúp gia đình chị Thoa có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.



“Dân vận khéo” lấy người dân làm chủ thể, hỗ trợ đúng nhu cầu và quan trọng nhất là khơi dậy tinh thần tự lực, tự chủ.

Từ việc nắm bắt hoàn cảnh của gia đình, Hội Nông dân phường tìm cách hỗ trợ phù hợp. Từ khoản vốn nhỏ, gia đình có điều kiện mua giống, vật tư và bắt đầu một mô hình sản xuất mới.



Bởi giảm nghèo bền vững không chỉ cần nguồn lực hỗ trợ mà quan trọng hơn là phải tạo được sinh kế để người dân có thể tự tạo ra thu nhập.



Câu chuyện của gia đình chị Thoa cho thấy khi cán bộ Hội gần dân, hiểu dân, biết người dân cần gì và hỗ trợ đúng lúc sẽ hỗ trợ được nhiều hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.



Từ sự tuyên truyền, vận động và đồng hành của Hội Nông dân phường Sa Pa, người dân có thêm động lực để chủ động sản xuất, từng bước tìm hướng nâng cao thu nhập.

Đây chính là ý nghĩa thiết thực của “Dân vận khéo” khi được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể gần với đời sống, vận động để dân hiểu, hỗ trợ để dân có điều kiện thực hiện, đồng hành để dân tự tin và khơi dậy nội lực để người dân tự vươn lên.



Chị Hoàng Thị Thoa, tổ dân phố Ô Quý Hồ, phường Sa Pa chăm sóc cà chua trái vụ. Ảnh: Hải Huyền.

Ông Má A Sẳng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Sa Pa, cho biết: Điều đáng mừng là gia đình chị Thoa không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ mà đã tích cực mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả hơn.

Qua mô hình này, chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ hội viên nông dân, nhất là những hộ còn khó khăn, có thêm niềm tin, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, lựa chọn hướng sản xuất phù hợp để từng bước nâng cao thu nhập.

Hiệu quả kinh tế của mô hình sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá qua thực tế vụ sản xuất.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội Nông dân phường sẽ chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền và tiếp tục nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.