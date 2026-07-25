Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) vẫn là địa phương có giá thu mua hồ tiêu cao nhất hôm nay

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (25/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.500 - 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 và 138.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (25/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.823 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.404 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.250 USD/tấn.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu tổng cộng 145.686 tấn hạt tiêu, thu về giá trị kim ngạch 940,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, con số này đánh dấu mức tăng trưởng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị. Tuy nhiên, trong riêng tháng 6/2026, thị trường bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chững lại sau giai đoạn bùng nổ của tháng 5. Cụ thể, lượng xuất khẩu trong tháng 6 đạt 23.103 tấn với kim ngạch 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng liền kề trước đó, do nhu cầu từ các thị trường khu vực châu Á, châu Phi và châu Mỹ suy yếu. Dẫu vậy, các thị trường truyền thống và chủ lực như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và UAE vẫn duy trì được sức mua ổn định, đóng vai trò là "bệ đỡ" quan trọng cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước.

Theo các doanh nghiệp thu mua, nguồn cung hạt tiêu trong nước hiện không còn dồi dào do phần lớn sản lượng đã được tiêu thụ từ đầu vụ. Tuy nhiên, do sức mua trên thị trường chưa có dấu hiệu tăng đột biến, giá cả chủ yếu biến động trong biên độ hẹp. Giới kinh doanh nhận định, nếu thị trường xuất khẩu không xuất hiện thêm các động lực mới, xu hướng ổn định này sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Một trong những thành công nổi bật của hạt tiêu Việt Nam trong giai đoạn này là việc mở rộng thị phần tại Đức – thị trường nhập khẩu quan trọng của EU. Trong tháng 5/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 1.796 tấn hạt tiêu sang thị trường này, chiếm tới 60,2% tổng lượng nhập khẩu của Đức. Sự dịch chuyển cơ cấu nguồn cung tại Đức đang diễn ra theo hướng có lợi cho Việt Nam. Điều này không chỉ phản ánh năng lực cung ứng ổn định mà còn cho thấy sức cạnh tranh vượt trội về chất lượng hạt tiêu Việt Nam tại thị trường châu Âu khó tính.

Nguồn cung hồ tiêu gia tăng trong vài tháng gần đây từ cả Brazil và Việt Nam đã góp phần giữ cho thị trường nhìn chung đi ngang, mặc dù nhu cầu toàn cầu vẫn ở mức khá. Sự sụt giảm sản lượng tại Việt Nam phần nào được bù đắp bởi lượng xuất khẩu tăng từ Campuchia. Trong bối cảnh giá dao động trong biên độ hẹp, các nhà giao dịch và giới đầu cơ đã tận dụng cơ hội để gia tăng mua vào, qua đó góp phần hỗ trợ giá.

Nguồn cung dự kiến sẽ tiếp tục ở trạng thái eo hẹp cho đến khi nguồn hàng vụ mới từ Brazil được đưa ra thị trường nhiều hơn. Đồng thời, lực mua bắt đáy khi giá giảm có thể tiếp tục nâng đỡ thị trường.

Trong trung hạn, việc giá cà phê arabica suy giảm cùng với những bất ổn do căng thẳng địa chính trị toàn cầu kéo dài được dự báo sẽ tạo áp lực giảm đối với giá hồ tiêu. Tuy nhiên, về dài hạn, khả năng hiện tượng El Niño hình thành vào cuối năm nay, gây ra các điều kiện bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, có thể đẩy giá hồ tiêu tăng trở lại.