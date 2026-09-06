Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá thu mua hồ tiêu cao nhất tuần

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (6/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 135.000 – 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 136.500 - 137.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 135.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 135.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 135.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (6/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.929 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.487 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.990 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.400 USD/tấn.

Số liệu thống kê mới nhất từ Cục Thống kê Việt Nam cho thấy, hoạt động xuất khẩu trong tháng 8/2026 đạt 23 nghìn tấn, mang lại doanh thu 148 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân đạt mức 6.505 USD/tấn. So với tháng trước, mặc dù khối lượng xuất khẩu có sự giảm nhẹ 0,7%, kim ngạch giảm 1,2% và giá xuất khẩu bình quân giảm 0,6%, thị trường vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, so với tháng 8/2025, lượng xuất khẩu hạt tiêu tăng 5,8% và trị giá tăng 5,3%. Tính chung cả giai đoạn 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 192 nghìn tấn hạt tiêu, thu về 1,25 tỷ USD. Con số này tương ứng với đà tăng trưởng mạnh mẽ 15,3% về lượng và 10,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025, bất chấp việc giá xuất khẩu bình quân 8 tháng sụt giảm nhẹ 4,3% (đạt 6.511 USD/tấn).

Theo nhận định từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), bài toán cung cầu hồ tiêu trong niên vụ này đang gặp thách thức lớn, khi sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2026 dự kiến sụt giảm sâu so với các ước tính đầu năm. Hiện tượng thời tiết bất lợi kèm theo năng suất cây trồng suy giảm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của ba quốc gia sản xuất chủ chốt là Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch năm 2026 đã kết thúc, với sản lượng đạt 155 nghìn tấn. Lượng mưa phân bố không đồng đều và nhiệt độ cao đã gây ra hiện tượng rụng bông và quá trình ra hoa của vụ 2027 diễn ra không đồng đều, ảnh hưởng phần nào đến quá trình đậu quả sớm.

Tại Việt Nam, tâm lý thị trường vẫn vững, kỳ vọng về giá vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định trong ngắn hạn.