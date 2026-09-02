Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu về giá thu mua hồ tiêu hôm nay, tiếp đến là Đắk Lắk

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (2/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 135.000 – 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 136.500 - 137.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 135.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 135.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 135.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (2/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.893 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.438 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.990 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.400 USD/tấn.

Theo dữ liệu từ Ủy Ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, nhập khẩu hạt tiêu (mã HS 090411 và HS 090412) của Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 47,6 nghìn tấn, trị giá 359,8 triệu USD, tăng 4,6% về lượng và tăng 4,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu vào Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 7.564 USD/tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2026, đạt 38,2 nghìn tấn, trị giá 290,2 triệu USD, tăng 24,4% về lượng và tăng 22,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng hạt tiêu Hoa Kỳ nhập khẩu tăng mạnh từ 67,6% lên 80,4%, trong khi tỷ trọng về trị giá cũng tăng từ 68,9% lên 80,7%.

Trong khi đó, nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ từ 2 thị trường cung cấp lớn tiếp theo là Ấn Độ và Indonesia giảm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng hạt tiêu Hoa Kỳ nhập khẩu từ thị trường Indonesia giảm 63,3% và từ Ấn Độ giảm 23,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về giá nhập khẩu: Giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 7.593 USD/tấn, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tiếp theo, giá bình quân nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 3,0%. Trái lại, giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu từ Indonesia tăng mạnh 17,4%, từ Trung Quốc tăng 4,8% và từ Brazil tăng 0,7%.